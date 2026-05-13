西甲｜貝迪斯挫艾爾切鎖定歐聯資格　主帥柏歷堅尼：是重大成就

切爾達失分，與其爭奪來季歐聯席位的貝迪斯，主場擊敗艾爾切即可鎖定西甲第五位，藉祖安靴南迪斯（Juan Hernández）及柏保路科奴斯（Pablo Fornals）建功，以2：1力克艾爾切，相隔20年來再戰歐聯。



較早開賽的切爾達主場不敵利雲特，爭歐聯形勢十分被動，競爭對手貝迪斯只要做好本份，擊敗艾爾切，來季歐聯席位隨即到手。祖安靴南迪斯初段建功，即使隨後被艾爾切追平，安東尼換邊初段博得犯規，使對方的佩特羅（Léo Pétrot）領紅被逐。貝迪斯把握人數優勢，由柏保路科奴斯遠射破網，以2：1力挫艾爾切，全取3分。

柏保路科奴斯建功奠勝。（Getty Images）

貝迪斯36輪獲得57分，比起第6位的切爾達多7分，西甲餘下最後兩輪，貝迪斯篤定以第5位完成聯賽，故提早兩輪取得來季的歐聯資格，相隔20年再戰歐聯舞台。

貝迪斯相隔20年再戰歐聯。（貝迪斯X截圖）

上季曾揚言領貝迪斯殺入歐聯的安東尼，相隔一季兌現承諾，「我們全隊上下都值得踢歐聯，大家都配得起。」這名巴西翼鋒深明今場的重要性，開賽前以3分為目標，在半場得知切爾達輸波後，他平靜心情，贏波意志更堅定，結果終於做到了。

「歐聯是眾人的目標，我們一直期待這刻的來臨，主動權亦一直在我們手中，關鍵就是我們，很高興成為貝迪斯的一員，我深愛隊中的每一人，效力這間球會是十分驕傲。」

安東尼達成上季的目標。（貝迪斯X截圖）

貝迪斯主帥柏歷堅尼盛讚麾下守住優勢，十分高興球隊今季獲得這成績，尤其是經歷傷兵潮後，佳績來得更可貴，「這是成功的球季，球迷給予我很多的支持，晉身歐聯是重大的成就，替貝迪斯上下感高興。