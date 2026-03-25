世界盃2026｜決賽門票最低票價逾3萬港元貴上屆7倍　球迷協會怒轟

歐洲足球球迷協會（FSE）與歐洲消費者組織（Euroconsumers）周二（24日）向歐盟委員會（European Commission）投訴國際足協（FIFA），指控2026年世界盃門票價格過高，購票條件不透明、不公平。



本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大和墨西哥舉行，48支球隊參加104場比賽，一共提供近700萬張門票。

決賽最低票價達4185美元

FSE在聲明中說道：「歐洲消費者組織和FSE已經向歐盟委員會投訴國際足協，他們濫用壟斷地位，在2026年世界盃前對歐洲球迷施加過高票價，整個購票條件與流程也不透明和不公平。」

2026世界盃球票價格過高問題已引發多方不滿。（Getty images）

FSE指出，世界盃決賽門票價格遠高於2022年卡塔爾世界盃。

目前可公開購買的決賽最低票價為4185美元（約3.3萬港元），這是2022年世界盃決賽最低票價的七倍以上。

相比之下，2024年歐國聯決賽最低票價僅95歐元（約863港元）。

FSE還稱，FIFA在申辦文件中曾預計平均票價為1408美元（約1.1萬港元），如今實際價格已明顯超出。

FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）曾說過，票價上漲只是需求巨大的結果。他曾說：

尤其是在美國，有一種叫動態定價的機制，票價會根據比賽情況上下浮動。

FSE認為，動態定價的問題在於缺乏上限。「FIFA採用可變定價（動態定價），沒有上限，也沒有透明的定價機制。部分門票在不同的銷售階段上漲25%，球迷在排隊前無法明確知道最終價格。」

儘管FIFA在批評下推出60美元的門票類別，但這僅佔各國家足總配額約10%。FSE抨擊，FIFA多次以60美元（約470港元）的門票宣傳，但實際上門票數量太少，且多在公眾銷售前售罄。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】