意大利盃｜國米2：0擊敗拉素第10次捧盃　對方後衛烏龍球先開紀錄

【意大利盃】國際米蘭在香港時間周四四（14日）凌晨舉行的意大利盃決賽中以2：0擊敗拉素（Lazio），繼早前奪得意甲冠軍後再度成功加冕成為「雙冠王」。



延續上周末在同一場地3：0完勝對手的自信，國米在奧林匹克球場反客為主，開局便佔據主動。

意大利盃決賽中國際米蘭以2：0擊敗拉素成功奪冠。（Getty Images）

意大利盃決賽中國際米蘭2：0擊敗拉素：

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僵局在第14分鐘被打破，拉素後衛阿當馬路錫（Adam Marusic）在防守角球時判斷失誤，頭槌解圍不慎將球頂入自家大門。

隨後國米持續施壓，半場結束前10分鐘，拉素防線再次犯錯，泰華利斯（Nuno Tavares）在自己後半場深處失球。杜費斯（Denzel Dumfries）抓住機會送出低平傳中，拿達路馬天尼斯（Lautaro Javier Martínez）輕鬆推射入網，為國米將領先優勢擴大為2：0。

拿達路馬天尼斯（右）入球後興奮與隊友慶祝。（Getty Images）

拿達路馬天尼斯賽後受訪時說： 「我們展現了出色的戰績、表現和強度，我為能以這座意義非凡的獎盃收官感到自豪。」

外界對國米總是有很多議論，但你必須看看我們多年來取得的成就。我們只需堅持自己的道路，這又是一座冠軍。

國際米蘭主帥捷禾。（Getty Images）

這場勝利為國際米蘭帶來了隊史第10座意大利盃冠軍，也是自2023年以來的首次捧盃。主帥捷禾（Cristian Chivu）說：

我們贏得了聯賽和意大利盃，這從來不是理所當然的事，所以我們感到非常興奮。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】