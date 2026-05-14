法甲｜巴黎聖日耳門挫朗斯實現五連霸　14年間38冠統治本土賽場

巴黎聖日耳門本港時間周四（14日）凌晨作客對朗斯，只需要拿到一分即可提前一輪贏得今季法甲冠軍。最終，法蘭西王者以2：0擊敗排次席的主隊，正式宣告提前一輪成功衛冕，寫下法甲五連霸壯舉，隊史上第14次獲得法甲冠軍。



上半時第29分鐘，奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）前場搶截後助攻基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）破門。下半時傷停補時階段，18歲小將伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye）接應迪斯亞杜伊（Desire Doue）橫傳直接推射破門為大巴黎鎖定勝局。巴黎門將沙科洛夫（Matvey Safonov）今場貢獻8次撲救，才沒有讓朗斯破壞巴黎的封王之戰。

憑基華拉斯基利亞與伊巴謙麥巴耶入球，巴黎聖日耳門作客2：0擊敗朗斯，提前一輪奪法甲冠軍。（Getty Images）

今仗過後，巴黎在聯賽還剩1輪情況下，與次席朗斯分差拉大到9分，鎖定今季法甲冠軍，近14個賽季第12次獲此殊榮。球隊更是連續5季（2022-2026）壟斷法甲冠軍，獎座總數已達到14座。自2012年卡塔爾財團入主後，巴黎38次獲得國內比賽獎座，而同期獲獎第二多的里昂與馬賽，僅得2冠，巴黎在法國球壇的統治力已到無敵的境界。

安歷基（Luis Enrique）上任三個球季除了連續包攬三季聯賽與法國超級盃，兩季法國盃冠軍外，還為巴黎帶來歐聯冠軍，率隊連續兩年殺入歐聯決賽，巴黎將在兩周後與阿仙奴進行對決，PSG有望連續兩年成聯賽及歐聯雙料冠軍。

安歷基上任後，巴黎不僅稱霸國內聯賽，還在歐聯賽場有出色表現。（Getty Images）

歐洲五大聯賽已進入尾聲，德意西法聯賽冠軍陸續敲定，惟英超將懸念留至最後一刻。