沙特聯｜C朗睹隊友補時擺烏龍勁無奈　艾納斯僅差十秒奪冠贏變和

沙特聯榜首大戰，艾納斯因門將賓圖（Bento Matheus Krepski）補時階段擺烏龍，最終與死敵希拉爾打和1：1，到手3分變1分，錯過提前主場封王機會。

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）在比賽第83分鐘被換下時，不斷揮臂鼓動現場球迷情緒，其後目擊隊友低級失誤後雙目無神，難掩失落，距離他奪得生涯首個沙特聯冠軍僅差近十秒。



今場賽事多次出現離奇一幕，上半時，施馬根（Mohamed Simakan）為艾納斯建功，其後艾納斯有京士利高文（Kingsley Coman）不橫傳給C朗拿度讓其推空門，而選擇「獨食」施射，結果射門擊中門柱彈出。

不過艾納斯這一球領先優勢一度保持到補時最後一分鐘，但在希拉爾開出最後一個界外球時，賓圖「牛油手」，誤將皮球托入自家大門，葬送球隊勝局。

C朗賽後難掩失落。（直播截圖）

隨完場哨響，隊長C朗拿度坐在後備席上極度無奈與失落，葡萄牙巨星最終未如往常般向看台的球迷謝場，而是選擇低頭返回更衣室。今仗C朗拿度母親以及女友佐真娜（Georgina Rodriguez）均有在場邊督戰，遺憾未能見證提前封王。賽後，C朗拿度調整情緒發文：「夢想就在眼前！大家注意了，我們只差最後一步了！感謝大家今晚的大力支持！」

C朗賽後難掩失落。（直播截圖）

雖然艾納斯無緣提前奪冠，但在奪標形勢上仍掌握主動權。目前艾納斯多賽一場領先希拉爾5分，封王條件簡單：只要在最後一輪對陣尾四球隊達馬克時取勝，或寄望希拉爾在下一場比賽不勝，C朗拿度便能如願捧走加盟沙特後的首個聯賽錦標。

在聯賽最後一輪之前，艾納斯還有機會與大阪飛腳爭奪亞冠二級聯賽冠軍。