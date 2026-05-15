英超｜阿迪達盼阿仙奴眾將盡全力最後衝刺 賓韋特收咧爭冠添陰霾
撰文：聯合早報
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【英超】「兵工廠」阿仙奴（Arsenal）主帥阿迪達（Mikel Arteta）希望球隊能在香港時間下周日（5月17日）深夜對已降班的般尼時能大勝對手，從而在爭奪22年來首個英超冠軍的道路上擴大優勢。
在上周末對陣韋斯咸的聯賽中，阿仙奴憑藉一次頗具爭議的錄像助理裁判（VAR）判決，取消韋斯咸最後時刻的扳平球，方才能夠將1：0的比分保持到最後。目前，他們在聯賽還剩兩輪的情況下，以兩分優勢領先排名第二的曼城。
英超阿仙奴對陣韋斯咸比賽精華：
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不過，曼城在淨勝球方面領先阿仙奴一球，如果後者在對陣般尼或賽季最後一輪客戰排名第15的水晶宮時出現閃失，曼城仍有機會後來居上奪冠。
從賽程來看，由哥迪奧拿（Pep Guardiola）執教的曼城壓力更大，因為他們將先在客場挑戰正在爭奪歐聯資格的般尼茅夫，隨後主場迎戰欲保住歐聯席位的阿士東維拉。
阿迪達在受訪時說：「首先，我們必須先贏下比賽。如果能夠以更多入球來拉開差距，那就更好了。」
我們和韋斯咸踢了一場非常艱苦的比賽。最終贏球的感覺非常棒，但我們知道，理想情況是入更多的球，這個非常重要。
不過，阿仙奴的後防卻傳來壞消息，後衛賓韋特（Ben White）在對陣韋斯咸時膝蓋受傷，預計將賽季報銷，甚至可能無緣代表英格蘭出征世界盃。
與此同時，他們的主力右後衛祖利安添巴（Jurrien Timber）近期也一直因傷缺陣，預計不會在本季英超結束前復出，但阿迪達希望他能趕上5月30日對巴黎聖日耳門（PSG）的歐聯決賽。
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