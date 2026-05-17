花劍大獎賽上海站｜何承謙再闖16強　張家朗蔡俊彥先後負日本劍手

國際劍聯（FIE）花劍大獎賽今周末在上海上演，是今季最後一站花劍國際賽，男子花劍一共6名港將正賽圈登場，本文將持續更新香港劍手成績。



港隊男子花劍6名港將在上海大獎賽爭冠，蔡俊彥今站被列為頭號種子，首圈以15：5輕取德國劍手Luis Klein；應屆世少冠軍何承謙首圈再鬥中國小將鄒天一，「細孖」以15：10力克對手晉級。張家朗則對日本劍手永野雄一，可惜以14：15僅負，首圈止步。

細孖次圈鬥世界排名第10位的日本劍手飯村一輝，這名17歲港將與飯村激鬥，最後以15：14力克對手，殺入16強，與另一中國小將曾昭然碰頭，爭入8強。蔡俊彥則以6：15不敵日本劍手西藤俊哉。

花劍大獎賽上海站港隊成績



64強

蔡俊彥 15：5 Luis Klein（德國）

吳諾弘 5：15 Chase Emmer（美國）

鄭鐵男 12：15 SEO Yechan（韓國）

何承謙 15：10 鄒天一（中國）

張家朗 14：15 永野雄大（日本）

林浩朗 5：15 保路達捷夫（俄羅斯）



32強

蔡俊彥 6：15 西藤俊哉（日本）

何承謙 15：14 飯村一輝（日本）

