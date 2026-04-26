劍擊｜蔡俊彥赴美參戰全新賽事　壓軸登場領軍奪冠　咸美頓也撐場

即使國際劍聯（FIE）今周末沒有國際賽，劍擊圈依然熱鬧，由美國名將占美屈臣（Miles Chamley-Watson）創辦的「世界劍擊聯賽」（World Fencing League，簡稱WFL），在香港時間周日（26日）早上於美國洛杉磯首演。

這個以「改變未來劍擊」為招徠的賽事，邀請12名世界級劍手，包括現任男子花劍世界冠軍、港隊代表蔡俊彥，分成兩隊進行對抗賽。Ryan更擔任「Team Shield」的隊長，壓軸登場的他，以16：13擊敗占美屈臣，結果「Team Shield」以5：1擊敗對手，奪得首個冠軍。



由美國名將占美屈臣（Miles Chamley-Watson）創辦的「世界劍擊聯賽」，打着「改變未來劍擊」的旗號，在賽制、規例等方面亦與傳統劍擊有所不同。

包括占美屈臣在內的12名劍手分成兩隊，「Team Shield」與「Team Blade」各有男、女子的花劍、重劍、佩劍選手，舉行6個回合的賽事，各回合同樣有時間限制，時間結束後得分較多的一方可取得局分。花、重、佩的回合時間不一，重劍是平常的3分鐘，花劍是2分鐘，而平時沒有時間限制的佩劍則1分鐘。今次WFL三種劍在規例上皆有微調，例如花劍沒有「白燈」的進攻無效，劍手可在比賽途中使用「暫停」。

（World Fencing League）

現任世界冠軍兼世界第一的蔡俊彥，擔任「Team Shield」的隊長，同隊有男子重劍、日本雙金得主加納虹輝、意大利花劍名將伊莉歌（Arianna Errigo）等；對手「Team Blade」同樣星光熠熠，除了創辦人占美屈臣，美國女花好手姬花（Lee Kiefer）、韓國佩劍三金得主吳尚旭（Oh Sanguk）等。

12名世界級劍手開賽前先行紅地氈，場外不少劍迷守候，其後入場時亦有舞台效果，門票賽前已售罄，與占美屈臣份屬好友的F1世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）也是座上客。以隊際賽為單位的賽事，感覺與網球的利華盃（Laver Cup）相若，各位劍手在劍道外指導隊友，劍手們在劍道上神情比較輕鬆。

F1名將咸美頓也是座上客。（直播截圖）

蔡俊彥在陣的「Team Shield」首4局連勝，提早鎖定勝局，篤定贏得10萬美元的獎金，蔡俊彥壓軸登場，與創辦人占美屈臣交手，Ryan早段落後，他多次以跳躍進攻得分，結果以16：13反勝對手，為「Team Shield」錦上添花，以5：1贏得冠軍。

蔡俊彥完場後再次感激占美屈臣，並指今次是革命性的改變，「今次參與WFL是夢想成真，平時劍擊比賽觀眾不多，今次賽事座無虛席。我們作為劍手參賽，以勝利、獎金為目標，WFL更是對劍擊革命性的改變，是一大突破，再一次感激Miles（占美屈臣），沒有他就沒有我。」

由蔡俊彥領軍的Team Shield贏得冠軍。（直播截圖）

以改變劍擊作旗號，引入高科技是WFL的一大焦點，大會與日本的「Fencing Visualized」計劃合作，採用「AI劍尖軌跡追蹤科技」（AI Blade Tracking Technology），讓觀眾更容易看到劍尖的走向。在今次賽事中，這項技術只在重播時短暫使用。

（直播截圖）