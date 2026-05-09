劍擊世錦賽｜港隊男子花劍爭主場再揚威　近況正盛帶動士氣衝冠

由蔡俊彥及張家朗領軍的香港男子花劍隊，狀態大勇，連續三站殺上世界盃頒獎台，正值香港今年7月首辦世界劍擊錦標賽，港隊男花有望主場衝擊頒獎台，兩大主將同樣以獎牌為目標，期待在港人﹑親友的見證踏上頒獎台。



香港首度主辦世界劍擊錦標賽，今日舉行新聞發布會。（湯致遠攝）

香港首次主辦世界劍擊錦標賽，將在7月22至30日，於亞洲國際博覽館上演。今日（9日）於九龍灣Mega Box舉行新聞發布會，男子花劍隊的蔡俊彥、張家朗、梁千雨、吳諾弘，港隊總教練鄭兆康，花劍隊教練Gregory Koenig、Maurizio Zomparelli悉數出席。

發布會公布賽事的冠名贊助，劍迷們最關注的售票詳情，記者會上未有提及，只表示門票將在6月初發售，同場公布今年世錦賽的吉祥物。

吳諾弘﹑蔡俊彥﹑張家朗﹑梁千雨（左至右）手持今年世錦賽吉祥物合照。（湯致遠攝）

港隊男花近期戰績亮眼，在場不少擁躉支持，更有支持者高呼蔡俊彥及張家朗的名字，享受彷如男團的待遇，他們亦親民地為支持者簽名及合照。四名港隊代表在台上與小劍手互動，小劍手模仿他們在劍道上的精彩動作，獲得一致好評。

男花港將與小劍手在台上互動。（湯致遠攝）

香港主場算是港隊男花的福地，從2024年的花劍世界盃香港站，上年的全運會，兩度主場出戰同樣奪冠而回，世錦賽有望力保優良傳統。花劍隊領軍人物之一的蔡俊彥，以頒獎台為目標，「我們希望以獎牌為目標，不過保持平常心更重要，在主場享受比賽，讓親友﹑香港市民來現場支持，已是我們的福份。」

（湯致遠攝）

從今年初的巴黎站世界盃，到上周的伊斯坦堡站，港隊男花狀態大勇，連續三站世界盃登上頒獎台，世界排名升上第四位，港隊另一主將張家朗指連環獲獎增強隊內士氣，「成績當然重要，隊內的氣氛﹑化學作用亦愈來愈好，過去幾站都起用不同隊友，師弟們都好勁，年紀輕輕已是各自組別的世界冠軍，在成年組同樣發揮水平，我都十分期待世錦賽。」

（湯致遠攝）

在開羅站及伊斯坦堡站，以後備身份協助花劍隊的梁千雨，認為近期佳績是強心針，「連續三站獲獎是一大肯定，證明我們實力更穩定，有力處位世界前列，增強團隊之間的信心，互相扶持的感覺更強。」

港隊男花近期勢如破竹，主場世錦賽的頒獎台無疑是目標之一，蔡俊彥放眼未來，目標更遠大，「我和家朗在個人曾是世界第一，比起個人的成就，我們更加嚮往在團體有更多的榮譽，我一直認得我們是值得的，同時等待開花結果也有一段時間。雖然在短暫的運動生涯中，不知道能夠成功，但我們希望男子花劍隊可以登上（團體）世界第一。」

蔡俊彥以衛冕身份出戰本年度的香港世錦賽，在蟬聯個人賽與團體賽之間，Ryan笑言「小朋友才作選擇」，「（個人賽）當然想贏，團體對我們的意義更重大，如果二選一的話，團體可能秤先少少，但Why not both。」