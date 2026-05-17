英超︱曼聯險勝森林「爭議入球」成關鍵　般奴費南迪斯平助攻紀錄

曼聯快將落實讓暫代主帥卡域克（Michael Carrick）「坐正」帥位之際，他領軍主場以3：2力克諾定咸森林，再次全取3分。勞基梳爾、根夏及麥比奧莫均取得入球，隊長般奴費南迪斯再獲助攻，今季已累積20次，追平英超聯賽單季最高助攻紀錄。



英超︱曼聯3：2勝森林，般奴費南迪斯再次取得助攻，追平英超紀錄。（路透社）

曼聯下半場憑「問題球」再領先 森林主帥不滿球證判決

開賽僅5分鐘，曼聯守將梳爾已為球隊先開紀錄，攻入個人超過3年來首個聯賽入球，紅魔鬼半場一球領先。森林下半場初段扳平，僅兩分鐘後根夏的入球讓曼聯再次領先，VAR花一段時間檢查過程中麥比奧莫是否犯手球，球證終確認入球有效，令森林主帥佩雷拉十分不滿，「我明顯認為是手球，但球證決定不取消入球」。

這個問題球，或許是今場勝負分野。今場屢次門前失機的麥比奧莫，終在76分鐘接應般奴傳中射入，但森林未有放棄，基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）隨即扳回一城，追至2：3，惟雙方之後再無入球，曼聯終以3：2險勝森林。

般奴費南迪斯平助攻紀錄 卡斯米路獲全場起立致敬

般奴為麥比奧莫送上的助攻，令他今季聯賽累積20次助攻，追平亨利、奇雲迪布尼寫下的紀錄，「隊友嘗試從我的傳送取得入球，我為助攻及勝利感到高興。今日我取得第20次，我們尚有一場比賽，看看會如何。這是我在英超取得的最高數字，對此我感到非常開心。」

今場亦是卡斯米路的主場告別戰，鐵定離隊的巴西名將在80分鐘被調出時，獲奧脫福全場球迷起立致敬。

英超︱曼聯3：2勝森林後，卡域克在完成今季最後一場主場比賽後發言。（Getty Images）

曼聯即將公布卡域克「坐正」

今場雙方均已無甚可爭，曼聯賽前已鎖定歐聯資格，而森林亦已護級成功，因此今場兩軍開放進攻，大踢娛樂性豐富的進攻足球。賽後卡域克向球迷發言，對球迷全場歡呼支持大表享受，「我可以整晚都在聽，今仗在主場真是球季最美好的終結。」

BBC消息指，曼聯已跟卡域克達成協議，來季讓他正式出任球隊主教練一職。阿莫林被辭退後，曼聯找來卡域克暫掌帥印至季尾，結果他的領軍表現出色，終獲管理層信任，向他提供來季聘約。