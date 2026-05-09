西甲打吡前夕皇馬內憂外患　5000萬人網上請願促麥巴比離隊

本以為是「有情人終成眷屬」的足壇佳話，豈料追了七年，終於在兩年前加盟的法國球星麥巴比（Kylian Mbappe），現在在西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）卻成了極不受歡迎的人物，在更衣室內「眾叛親離」，網上更發起了要他離隊的請願書。



據西班牙多家媒體報道，這份請願書在短短四天內已收到了4300萬個簽名，而這一數字還在持續增加。如果這些簽名都來自真實的人，這項請願活動可能已打破世界紀錄。

截止目前請願簽名已超5000萬個。（X@KalshiFC）

麥巴比在皇馬效力的場上表現：

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究竟麥巴比做了什麼，會如此犯眾怒？首先是他在2024年高調加入皇馬，但球隊反而可能連續兩個賽季「四大皆空」。

皇馬目前在西甲聯賽僅剩四輪的情況下，落後榜首巴塞隆拿（Barcelona）11分之多，倘若本周末的國家打吡再於對方的魯營球場落敗，皇馬甚至得眼睜睜地看着死敵在自己的頭上鎖定聯賽冠軍。

PSG早已看清麥巴比？

光是想象已讓皇馬球迷難以接受，但偏偏就在這節骨眼上，理應在養傷的麥巴比卻被發現攜女友飛往意大利的撒丁島度假。

這起事件可謂直接炸了鍋，麥巴比的行為被解讀為不愛球隊，根本沒把球隊的成績和自己的康復放在心上。

麥巴比的行為在網上引起熱議。（X@theMadridZone）

儘管麥巴比的經紀人已經明確指出，他此次短暫外出得到了球會批准，並且仍在按照皇馬醫療團隊為他制定的康復計劃進行恢復訓練，但皇馬球迷根本不買賬。

更諷刺的是，麥巴比的舊東家巴黎聖日耳門（PSG）日前剛剛連續第二個賽季闖入歐冠聯賽決賽。他們甚至在法國球星離開後的第一個賽季，就奪得了隊史首座歐聯冠軍，看來「大巴黎」早就意識到，麥巴比所帶來的麻煩超越了他的價值。

PSG合計6：5淘汰拜仁比賽精華：

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麥巴比擁有驚人的足球天賦，這一點毋庸置疑，但他在無球狀態下缺乏跑動和防守積極性，也是顯而易見的事。因此，當他與大巴黎高層鬧翻，要轉投皇馬懷抱時，主帥安歷基（Luis Enrique）相信沒有太多遺憾，因為對於這名西班牙籍主帥來說，團隊永遠高於個人。

據西班牙內部人士Abraham Romero爆料，皇馬更衣室對麥巴比的職業態度，早就積怨已久。

法國《隊報》更是直言，

最近的麥巴比「滿腦子只有自己」。

不少隊友都覺得，球會給了他太多特權，而他正在肆無忌憚地濫用這份特殊待遇，和整個團隊越來越疏遠。

現任皇馬主帥艾比路亞。（Getty Images）

此外，麥巴比與巴西翼鋒雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）的頭牌之爭，以及與現任皇馬主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）之間的矛盾，也讓他在隊中的人氣急速下滑。

據西班牙資深內部人士Jorge Picon爆料，麥巴比是皇馬前帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）的擁護者，而明眼人都看得出來，他此前公開點讚「摩連奴（José Mourinho）可能重返皇馬」的相關動態，是衝着艾比路亞而來的，是在公開表達對對方的不滿。

更衣室內訌不限麥巴比

雖說麥巴比犯眾怒，但皇馬內部其實也已經四分五裂。

據報道，皇馬球員之間近來頻頻發生衝突，而星期四（5月7日）更是傳出法國後衛曹亞文尼（Aurélien Tchouameni）將烏拉圭國家隊隊長費達歷高華維迪（Federico Valverde）打到入院的消息。

目前效力於皇馬的法國後衛曹亞文尼。（Getty Images）

西班牙《馬卡報》指出，兩人前一天已在訓練中發生激烈爭吵，隔天再次爆發衝突，費達歷高華維迪甚至因面部受傷而需要到醫院縫針。

這家西班牙媒體在談到皇馬內部緊張氣氛時寫道：

球員之間的矛盾顯而易見，有些人之間幾乎已經不說話了。

「與艾比路亞相處同樣困難。在壓力與疲憊最終達到臨界點的背景下，多達六名球員拒絕與他說話。」

約兩周前，魯迪格與艾華路卡利拉斯這兩名後衛也傳出了矛盾。（X@theMadridZone）

而約兩周前，魯迪格（Antonio Rudiger）與艾華路卡利拉斯（Alvaro Fernandez Carreras）這兩名後衛也傳出了矛盾，但後者事後在社媒上稱事情已經解決。

西班牙國家打吡將在香港時間星期一（5月11日）凌晨引爆，麥巴比是否會參與這場焦點戰令人關注，但更大的問號是，皇馬是否真的會把聯賽冠軍親手送給巴塞？

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】