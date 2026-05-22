沙特聯｜C朗狀態火爆　梅開二度助艾納斯捧盃　奪加盟以來首冠

【沙特聯】C朗拿度（Cristiano Ronaldo）周四（21日）在沙特職業足球聯賽收官之夜梅開二度，率領艾納斯（Al Nassr）以4：1大勝達馬克FC（Damac），終於拿下他加盟沙特球隊以來的首個聯賽冠軍。



在這場只要獲勝就能確保奪冠的生死戰中，現年41歲的C朗拿度在球賽最後半小時內接連攻入一記自由球和一記近距離勁射。隨着艾納斯這場比賽全取三分，他們最終以兩分的優勢力壓同城死敵希拉爾（Al Hilal）捧起冠軍獎盃。

艾納斯以4：1大勝達馬克FC奪下聯賽冠軍。（Getty Images）

沙特聯艾納斯以4：1大勝達馬克FC：

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自2020年隨祖雲達斯（Juventus）奪得意甲冠軍以來，C朗拿度已長達6年未能取得大賽冠軍。當他在比賽末段被換離場並在後備席上觀看比賽時，這位葡萄牙巨星不禁流下激動的熱淚。除了這座沙特聯賽冠軍，C朗拿度之前也奪得英超、西甲、意甲冠軍，以及五座歐聯冠軍。

本周已入選葡萄牙國家隊世界盃大名單的C朗拿度，目前以143球高踞世界男足國家隊歷史射手榜首位，今夏他將第六次向世界盃衝擊。

C朗拿度於2023年1月告別舊東家曼聯後，以一份估值高達2億歐元（約18.2億港元）的兩年半合同加盟艾納斯，並在2025年6月選擇續約兩年。他的到來開啟沙特足球的金元時代，尼馬（Neymar）和賓施馬（Karim Benzema）等超級巨星隨後紛紛踏上他的腳步加入沙特聯賽。

C朗拿度在沙特的前兩個賽季均斬獲金靴獎。（Getty Images）

雖然沙特的初衷是將國內聯賽打造成全球前五頂級聯賽，但迄今為止，它在國際上的關注度依然有限。作為世界最大的石油出口國，沙特在足球、一級方程式（F1）、高爾夫、拳擊和網球領域的巨額投資，卻被外界標榜為「體育洗白」（Sportswashing），即利用體育來轉移國際社會對其人權狀況的批評。

C朗拿度在沙特的經歷並非一帆風順。在2024年的沙特國王盃決賽中，艾納斯在互射十二碼中不敵希拉爾，當時痛失沙特首冠的他賽後哭成淚人。儘管如此，C朗拿度在沙特的前兩個賽季均斬獲金靴獎，目前他的職業生涯總入球數已達到973球，距離1000球的世紀里程碑僅一步之遙。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】