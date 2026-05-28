卡斯柏舒米高6月退役　傳奇門將之子　曾助李斯特城英超奇蹟奪冠

【足球】李斯特城前功勳門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）周三（5月27日）正式宣布，由於受嚴重肩傷困擾，他決定正式退役，告別職業足壇。



現年39歲的丹麥門神是曼聯傳奇門神舒米高（Peter Schmeichel）的兒子。今年2月，他在代表蘇超豪門些路迪（Celtic）出戰對陣史特加（Stuttgart）的歐洲聯賽中不幸右肩重傷。儘管他在3月便接受了手術試圖挽救自己的職業生涯，但最終還是無濟於事。

效力於些路迪的丹麥門神卡斯柏舒米高。（Getty Images）

本賽季卡斯柏舒米高代表些路迪的場上表現：

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卡斯柏舒米高在接受丹麥電視台TV2採訪時，流露出了濃濃的傷感與不捨：「當今年6月我與些路迪的合同到期後，我將正式結束自己的職業足球生涯。」

「在諮詢了多位肩部專科頂級手術醫生後，我其實已別無選擇。他們明確告訴我，不要期望還能重返賽場並保持最高競技水平。」

這並不好玩，絕對不是我想要結束職業生涯的方式，但換個角度想，任何事物都有終結的一天。

追隨父親傳奇足跡 造就狐狸不朽神話

卡斯柏舒米高擁有一段極其輝煌的職業生涯。在國家隊層面，他曾代表丹麥出戰了120次，在丹麥國家隊歷史出場排行榜上高居第四位，比他父親少九場，在排名上低了兩個位次。

卡斯柏舒米高代表丹麥國家隊出場比賽。（Getty Images）

在從曼城青訓營出道後，卡斯柏舒米高將自己職業生涯的黃金歲月奉獻給了「狐狸」李斯特城。2016年，他作為絕對核心主力，幫助狐狸上演了奪得英超冠軍的足壇神話，震驚世界。五年後，他又率領李斯特城捧起了英格蘭足總盃。在短暫效力於法國尼斯後，他在蘇格蘭開啟了職業生涯的暮年，並幫助些路迪連續兩個賽季蟬聯蘇超聯賽冠軍。

他的父親舒米高被公認為世界足球史上最偉大的門將之一。1992年，舒米高曾締造「丹麥童話」奪得歐國盃冠軍；1999年，他作為隊長率領曼聯斬獲歐聯冠軍加冕三冠王，並在紅魔效力期間五度捧起英超冠軍。父子兩人先後在英超聯賽奪冠，成為了世界足壇的一段不朽佳話。

效力曼聯時期的舒米高。（Getty Images）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】