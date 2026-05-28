名古屋亞運HOY獲播映權　每日逾12小時直播　蔡俊彥獻聲唱主題曲

四年一度的亞運會，將於今年9月於日本愛知及名古屋舉行，今屆賽事由HOY媒體網絡獲得獨家播映權，今日（28日）在奧海城進行啟動禮，公布直播資訊，當中77台將每日直播或轉播12小時賽事，而今年分身進入樂壇的香港花劍代表蔡俊彥，今次將會獻聲，與林奕匡一同獻唱主題曲。



（趙子晉攝）

距離名古屋亞運不足4個月，HOY媒體網絡獲得今年的香港獨家播映權，是連續8屆直播這項亞洲體育盛事，文體旅局副局長劉震與今屆港隊代表團團長的霍啟剛一同出席今日的啟動禮。

HOY媒體網絡在啟動禮上公布亞運的播映安排，亞運期間主力由77台直播或轉播賽事，每日從早上播到夜晚，每日12小時無間斷轉播賽事，而76台每日下午2時起，同樣直播4小時。除了3條電視頻道，HOY利用如手機應用程式及YouTube等線上平台，為香港市民帶來最新的亞運資訊。

今屆名古屋亞運同樣找來不少運動員作星級旁述，包括「女車神」李慧詩、劍擊大師兄張小倫、曹星如、姚錦成等，加上不同資深主持，而HOY亦會製作一系列節目，為名古屋亞運造勢。

港隊花劍運動員蔡俊彥（Ryan）今年嘗試在樂壇發展，今次更再與林奕匡合作，獻聲合唱主題曲，林奕匡表示主題曲仍在製作中，希望以這首歌曲為一眾香港運動員打氣。