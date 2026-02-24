籃球｜杜蘭特計劃參加2028洛杉磯奧運　反駁「巴黎最後一舞」傳聞

杜蘭特（Kevin Durant）接受ESPN採訪時表示，他計劃參加2028年洛杉磯奧運會。



此前外界一度認為，巴黎奧運會將是杜蘭特、勒邦占士（LeBron James）以及居里（Stephen Curry）等人的最後一屆奧運之旅，但杜蘭特否認了這一說法。

杜蘭特否認了三人最後一舞的敘述：「這是你們媒體塑造出來的說法，這種『最後一舞』的敘事是從哪來的？我從來沒說過我不打了。勒邦占士說過他不打了，但你們從我這裏或者從居里那裏，聽到過這種話嗎？」

目前來看，居里繼續參賽的可能性並不大，而勒邦占士已經明確表示不會參加。

杜蘭特表示：「我當然想打，我非常願意參加，但前提是我必須保持自己的比賽水準。我不是抱着『我覺得自己該進』的心態去的，我想在場上真正打出表現，讓所有做決定的人願意把我放進球隊。」

我不希望只是因為資歷，我希望證明自己還能幫助球隊贏球。就現在來說，我覺得我會把自己的名字放進候選名單裏。 杜蘭特

