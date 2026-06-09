丹麥國腳艾歴臣出院報平安　全靠除顫器保命：與21年截然不同

丹麥國腳基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）日前再度在球場暈倒，一度失去知覺，幸好體內的植入除顫器（ICD）即時發揮功效下，艾歷臣迅速恢復意識。這名丹麥球星出院後在社交平台報平安，強調「今次情況與2021年完全不同」。



丹麥國腳艾歷臣日前在對烏克蘭的友賽再度暈倒，嚇壞不少球迷，幸好艾歷臣在球場上恢復意識，其後在社交平台報平安，「我想讓每個人知道，我目前狀況良好，已回到家中陪伴家人。正如大家所能想像，體內的ICD發出電擊對我和家人都帶來了很大影響，但我向大家保證，這次的情況與2021年那次截然不同。」

艾歷臣續指，感激球場上所有球員及醫療團隊的即時協助外，亦特別感謝多年來一直照顧他心臟的醫生們：「多謝他們的專業，我的ICD發揮了預期功能，在最需要的時刻保護了我。現時我的焦點將放在休養、陪伴家人、享受假期，以及和孩子們一起踢足球。」

艾歴臣在丹麥隊烏克蘭比賽中倒地，雙方球員及軍醫迅速做出反應。（路透社）

艾歷臣在無對抗﹑無接觸下，突然雙手按著胸口，暈倒在草地上。丹麥國家隊隊醫保臣（Morten Boesen）賽後透露，艾歷臣當時確實出現了短暫昏迷，但體內安裝的心臟除顫器及時運作，釋放電擊糾正了異常的心率：「除顫器發揮應有功效，即使艾歷臣短暫失去知覺，但醒得很快。他隨即被送往醫院接受了全面檢查，整體精神非常不錯，在醫院時還叮囑我向國家隊隊友問好，叫大家不用擔心。」

艾歴臣再度暈倒球場，包括現東家禾夫斯堡與前效力球隊曼聯、熱刺等球會立即發文祝福，但他能否繼續職業生涯，有待醫療團隊作進一步的長遠評估。