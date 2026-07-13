世界盃2026賽程時間表｜104場分組至決賽+4強對戰表+直播平台
2026年世界盃（FIFA World Cup 2026）有48支國家隊參加，是歷史上規模最大一屆，巴西、德國、英格蘭、法國等奪冠熱門，將雲集美國、加拿大和墨西哥，爭做2026世界盃冠軍盟主。
本文整合今屆世界盃2026賽制、A組至L組的分組及參賽球隊的球員名單、世界排名等資料，由分組賽到決賽的104場完整賽程/時間表。以上資料將隨球隊及FIFA官方公佈而持續更新。
世界盃2026｜104場完整賽程/時間表
世界盃2026｜淘汰賽4強、季軍戰及決賽賽程
賽事日期
時間
對賽
7月15日（三）
凌晨3:00
法國Vs西班牙
7月16日（四）
凌晨3:00
英格蘭Vs阿根廷
7月19日（日）
凌晨5:00
季軍戰
7月20日（一）
凌晨3:00
決賽
世界盃2026｜淘汰賽8強賽程
賽事日期
時間
對賽
7月10日（五）
凌晨4:00
（勝）法國2：0摩洛哥
7月11日（六）
凌晨3:00
（勝）西班牙2：1比利時
7月12日（日）
凌晨5:00
挪威1：2英格蘭（加時勝）
7月12日（日）
上午9:00
（加時勝）阿根廷3：1瑞士
世界盃2026｜淘汰賽16強賽程
賽事日期
時間
對賽
7月5日（日）
凌晨1:00
加拿大0：3摩洛哥（勝）
7月5日（日）
凌晨5:00
巴拉圭0：1法國（勝）
7月6日（一）
凌晨4:00
巴西1：2挪威（勝）
7月6日（一）
上午8:00
墨西哥2：3英格蘭（勝）
7月7日（二）
凌晨3:00
葡萄牙0：1西班牙（勝）
7月7日（二）
上午8:00
美國1：4比利時（勝）
7月8日（三）
凌晨0:00
（勝）阿根廷3：2埃及
7月8日（三）
上午4:00
（12碼勝）瑞士0(4)：0(3)哥倫比亞
世界盃2026｜淘汰賽32強賽程
賽事日期
時間
對賽
7月2日（四）
凌晨0:00
（勝）英格蘭2：1剛果民主共和國
7月2日（四）
凌晨4:00
（勝）比利時3：2塞內加爾
7月2日（四）
上午8:00
（勝）美國2：0波斯尼亞
7月3日（五）
凌晨3:00
（勝）西班牙3：0奧地利
7月3日（五）
上午7:00
（勝）葡萄牙2：1克羅地亞
7月3日（五）
上午11:00
（勝）瑞士2：0阿爾及利亞
7月4日（六）
凌晨2:00
澳洲1(2)：(4)埃及（12碼勝）
7月4日（六）
上午6:00
（勝）阿根廷3：2佛得角
7月4日（六）
上午9:30
（勝）哥倫比亞1：0加納
賽事日期
時間
對賽
6月29日（一）
凌晨3:00
南非0：1加拿大（勝）
6月30日（二）
凌晨1:00
（勝）巴西2：1日本
6月30日（二）
凌晨4:30
德國1(3)：1(4)巴拉圭（12碼勝）
6月30日（二）
上午9:00
荷蘭1(2)：1(3)摩洛哥（12碼勝）
7月1日（三）
凌晨1:00
科特迪瓦1：2挪威（勝）
7月1日（三）
凌晨5:00
（勝）法國3：0瑞典
7月1日（三）
上午9:00
（勝）墨西哥2：0厄瓜多爾
世界盃2026｜基本資料+賽制
日期：6月11日至7月19日
舉行地點：墨西哥、美國、加拿大
賽制：48支球隊分為12個小組（A組至L組），每組4隊合演分組賽，每個小組頭兩名及8支最佳第三名球隊將晉級32強，此後以單淘汰形式決出冠軍。整個世界盃共有104場賽事，參賽隊數及比賽數目，均是歷屆最多。
世界盃2026｜12小組（A組至L組）
A組：墨西哥、南非、南韓、捷克
B組：加拿大、波斯尼亞、卡塔爾、瑞士
C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
D組：美國、巴拉圭、澳洲、土耳其
E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾
F組：荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞
G組：比利時、埃及、伊朗、新西蘭
H組：西班牙、佛得角、沙特阿拉伯、烏拉圭
I組：法國、塞內加爾、伊拉克、挪威
J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
K組：葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞
L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬
世界盃2026｜直播平台
世界盃2026中，其中有25場，ViuTV有得免費直播。其他的場次，可以在這個平台看到直播。
世界盃2026｜104場完整賽程/時間表
世界盃2026｜A組賽程及球員名單
今屆世界盃揭幕戰由主辦國之一墨西哥鬥南非，將於香港時間6月12日凌晨3時舉行。
墨西哥擁有主場之利，比其他球隊熟習氣候及場地環境；韓國陣中不乏旅歐球員，快速反擊勢成重要戰術；捷克延續傳統歐洲球風，定位球及高空爭奪具有特點；南非的踢法相對注重體能與對抗。本組整體實力分佈相對平均，如何在防守中尋求突破，或是各隊爭取晉級的關鍵。
賽事日期
時間
賽事/賽果
6月12日（五）
凌晨3:00
（勝）墨西哥2：0南非*
6月12日（五）
上午10:00
（勝）韓國2：1捷克
6月19日（五）
凌晨00:00
捷克1：1南非
6月19日（五）
上午9:00
（勝）墨西哥1：0韓國*
6月25日（四）
上午9:00
捷克0：3墨西哥（勝）
6月25日（四）
上午9:00
（勝）南非1：0韓國*
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026墨西哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜B組賽程及球員名單
加拿大作為主辦國之一，近年陣容逐步年輕化；瑞士防守組織嚴密，比賽節奏控制能力穩定；卡塔爾傳控踢法漸趨成型，面對不同對手的適應力有所提高；波斯尼亞具備東歐球隊注重身體對抗及高空優勢的特點，而且球迷更要珍惜老將迪斯高的上陣機會，睇一場少一場。
賽事日期
時間
賽事
6月13日（六）
凌晨3:00
加拿大1：1波斯尼亞*
6月14日（日）
凌晨3:00
卡塔爾1：1瑞士
6月19日（五）
凌晨3:00
（勝）瑞士4：1波斯尼亞
6月19日（五）
上午6:00
（勝）Vs加拿大6：0卡塔爾
6月25日（四）
凌晨3:00
（勝）瑞士2：1加拿大
6月25日（四）
凌晨3:00
（勝）波斯尼亞3：1卡塔爾
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026波斯尼亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026加拿大｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026卡塔爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜C組賽程及球員名單
巴西球員個人技術及進攻創造力出眾，有機會力爭闊別24年的世界盃冠軍；摩洛哥近年在國際賽場展現穩健的防守反擊，防線組織與反擊速度已證明其競爭力；蘇格蘭具備對抗性與戰術紀律，中場壓迫有一定強度；海地的大賽經驗及戰術細節，相信面對較大考驗。
賽事日期
時間
賽事
6月14日（日）
上午6:00
巴西1：1摩洛哥
6月14日（日）
上午9:00
海地0：1蘇格蘭（勝）
6月20日（六）
上午6:00
蘇格蘭0：1摩洛哥（勝）
6月20日（六）
上午8:30
（勝）巴西3：0海地
6月25日（四）
上午6:00
蘇格蘭0：3巴西（勝）
6月25日（四）
上午6:00
（勝）摩洛哥4：2海地
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026摩洛哥｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026蘇格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜D組賽程及球員名單
本組四隊實力接近。美國擁有主場優勢，陣中多名球員有歐洲聯賽經驗；土耳其球風機動，球員個人技術與中場組織能力不俗；澳洲以整體配合及防守反擊見稱，身體對抗與高空防禦能力穩定；巴拉圭防守特質不錯，擅長破壞對手進攻節奏並伺機反擊。
賽事日期
時間
賽事
6月13日（六）
上午9:00
（勝）美國4：1巴拉圭*
6月14日（日）
中午12:00
（勝）澳洲2：0土耳其
6月20日（六）
凌晨3:00
（勝）美國2：0澳洲*
6月20日（六）
上午11:00
土耳其0：1巴拉圭（勝）
6月26日 （五）
上午10:00
（勝）土耳其3：2美國*
6月26日（五）
上午10:00
巴拉圭0：0澳洲
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026土耳其｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026巴拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜E組賽程及球員名單
德國目前戰術偏向控球與快速轉換，整體配合流暢；厄瓜多爾體能充沛，適應高強度及高節奏比賽的能力較佳；科特迪瓦擁有非洲球隊特有的身體質素與速度，部分球員個人能力不俗；庫拉索首戰世界盃，缺乏大賽經驗。
賽事日期
時間
賽事
6月15日（一）
凌晨1:00
（勝）德國7：1庫拉索
6月15日（一）
上午7:00
（勝）科特迪瓦1：0厄瓜多爾
6月21日（日）
凌晨4:00
（勝）德國2：1科特迪瓦
6月21日（日）
上午8:00
厄瓜多爾0：0庫拉索
6月26日（五）
凌晨4:00
（勝）厄瓜多爾2：1德國
6月27日（五）
凌晨4:00
庫拉索0：2科特迪瓦（勝）
註：以上為香港日期及時間
2026世界盃庫拉索｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026科特迪瓦｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026厄瓜多爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜F組賽程及球員名單
荷蘭注重攻守平衡，防線架構相對完整；日本強調整體傳控與機動性，短傳配合與戰術紀律是其核心競爭力；瑞典近年將北歐的身體對抗優勢與現代化踢法結合，具備一定的衝擊力；突尼西亞防守組織佳，其穩守突擊的踢法勢將考驗同組對手的破局能力。
賽事日期
時間
賽事
6月15日（一）
凌晨4:00
荷蘭2：2日本
6月15日（一）
上午10:00
（勝）瑞典5：1突尼西亞
6月21日（日）
凌晨1:00
（勝）荷蘭5：1瑞典
6月21日（日）
中午12:00
突尼西亞0：4日本（勝）*
6月25日（五）
上午7:00
突尼西亞1：3荷蘭（勝）
6月26日（五）
上午7:00
日本1：1瑞典
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026突尼西亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜G組賽程及球員名單
G組融合四個大洲的不同風格，比利時的控球組織、埃及的突擊、伊朗的嚴密防守與新西蘭的體力化踢法，將令各場對決充滿戰術博弈的空間。
賽事日期
時間
賽事
6月16日（二）
凌晨3:00
比利時1：1埃及
6月16日（二）
上午9:00
伊朗2：2新西蘭
6月22日（一）
凌晨3:00
比利時0：0伊朗
6月22日（一）
上午9:00
新西蘭1：3埃及（勝）*
6月27日（六）
上午11:00
新西蘭1：5比利時（勝）*
6月27日（六）
上午11:00
埃及1：1伊朗
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026比利時｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026新西蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜H組賽程及球員名單
西班牙維持傳統的傳控踢法，中場控制力強；烏拉圭硬朗狂野，鋒線把握力與防守硬度兼備；沙特阿拉伯近年改善戰術組織，球員適應大賽節奏及抗壓能力逐漸增強；佛得角是同組大賽經驗最少一隊，牌面無疑較弱。
賽事日期
時間
賽事
6月16日（二）
凌晨0:00
西班牙0：0佛得角
6月16日 （二）
上午6:00
沙特阿拉伯1：1烏拉圭
6月22日（一）
凌晨0:00
（勝）西班牙4：0沙特阿拉伯
6月22日（一）
上午6:00
烏拉圭2：2佛得角
6月27日（六）
上午8:00
烏拉圭0：1西班牙
6月27日（六）
上午8:00
佛得角0：0沙特阿拉伯
註：以上為香港日期及時間
世界盃2026西班牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026佛得角｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026沙特阿拉伯｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026烏拉圭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜I組賽程及球員名單
法國陣容齊整，三線實力均衡；塞內加爾發展較為成熟，球員兼具身體素質與歐洲聯賽的戰術意識；挪威擁有個人能力突出的進攻球員，具備在關鍵時刻轉化入球的潛力；伊拉克在亞洲區外圍賽中展現戰術紀律與韌性，但面對歐洲及非洲球隊必須有針對性部署。
賽事日期
時間
賽事
6月17日 （三）
凌晨3:00
（勝）法國3：1對塞內加爾*
6月17日 （三）
上午6:00
伊拉克1：4挪威（勝）
6月23日 （二）
凌晨5:00
（勝）法國3：0伊拉克
6月23日 （二）
上午8:00
（勝）挪威3：2塞內加爾*
6月27日 （六）
凌晨3:00
挪威1：4法國（勝）
6月27日 （六）
凌晨3:00
（勝）塞內加爾5：0伊拉克
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026塞內加爾｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026伊拉克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜J組賽程及球員名單
阿根廷陣容具默契度高，戰術體系運作流暢；奧地利推行高位壓迫戰術，比賽節奏明快；阿爾及利亞擁有技術細膩的球員，中前場組織能力不俗；約旦倚重防守反擊與整體紀律，力求在穩守中尋找突破空間。
賽事日期
時間
賽事
6月17日 （三）
上午9:00
（勝）阿根廷3：0阿爾及利亞
6月17日 （三）
中午12:00
（勝）奧地利3：1約旦
6月23日 （二）
凌晨1:00
（勝）阿根廷2：0奧地利
6月23日 （二）
上午11:00
約旦1：2阿爾及利亞（勝）*
6月28日 （一）
上午10:00
約旦1：3阿根廷（勝）
6月28日 （一）
上午10:00
奧地利3：3阿爾及利亞
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026阿根廷｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026奧地利｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026阿爾及利亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜K組賽程及球員名單
葡萄牙戰術選擇豐富，整體實力相對穩健；哥倫比亞在南美區外圍賽表現平穩，球員具備良好的突破能力；烏茲別克近年在亞洲區賽事中展現實力，中場組織具備條理；剛果民主共和國踢法相對直接，依賴球員的體能優勢與前場衝擊力。
賽事日期
時間
賽事
6月18日（四）
凌晨1:00
葡萄牙1：1剛果民主共和國
6月18日 （四）
上午10:00
烏茲別克1：3哥倫比亞（勝）*
6月24日（三）
凌晨1:00
（勝）葡萄牙5：0烏茲別克
6月24日（三）
上午10:00
（勝）哥倫比亞1：0剛果民主共和國*
6月28日（日）
凌晨7:30
哥倫比亞0：0葡萄牙
6月30日（二）
凌晨7:30
（勝）剛果民主共和國3：1烏茲別克
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026葡萄牙｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026烏茲別克｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026剛果民主共和國｜足球排名+球隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026哥倫比亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026｜L組賽程及球員名單
英格蘭陣容完整，球員普遍處於當打之年，整體攻守與戰術執行相對平穩；克羅地亞大賽經驗豐富，中場控制力與比賽節奏把握依然有效；加納的年輕球員具備速度與爆發力，防守反擊具一定威脅；巴拿馬宜以穩守為主，依靠防線緊湊度與團隊協作應對不同對手。
賽事日期
時間
賽事
6月18日 （四）
凌晨4:00
（勝）英格蘭4：2克羅地亞
6月18日 （四）
上午7:00
（勝）加納1：0巴拿馬
6月24日（三）
凌晨4:00
英格蘭0：0加納
6月24日（三）
上午7:00
巴拿馬0：1克羅地亞（勝）*
6月28日（日）
凌晨5:00
巴拿馬0：2英格蘭（勝）
6月28日（日）
凌晨5:00
（勝）克羅地亞2：1加納
註：以上為香港日期及時間 *ViuTV免費直播
世界盃2026英格蘭｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程
世界盃2026克羅地亞｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程