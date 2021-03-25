新疆棉花｜中國網民籲抵制Nike　足籃國家隊中超球星勢轉贊助商？

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-25 17:08

Nike一份「不採用新疆產品」聲明，在中國引起軒然大波，藝人及網民群起表態抵制這個美國運動巨擘旗下產品。 然而Nike在中國業務繁多，中國國家足球隊﹑籃球隊﹑田徑隊以至中超聯賽也是由它贊助，國足更是自2015年起與Nike合作，簽下一紙12年長約。雙方關係千絲萬縷，不能一下子完全切割，有心水清網民聰明地在抵制與不浪費之間，找到微妙平衡。

瑞典服裝品牌H&M早前宣布，因注意到「人權組織和媒體指控新疆少數民族被強迫勞動、權益被侵犯的報道」，故此決定不再使用來自新疆的棉花，此舉觸發中國方面極大反響，隨即引發一連串抵制行動。

最新連著名體育品牌Nike亦發聲明，表示將不會採購來自新疆的產品。聲明又指出，品牌在採購方面一直遵從道德守則，禁止任何來自監獄、強迫或未成年勞工製品，宗教或種族相關個人行動自由受到限制和歧視亦在此範圍之內，「我們會持續定期與供應商評估，以配合Nike的內部規範。」

繼H&M後，Nike亦有發表「不採購新疆產品」的聲明。（Nike官網）

Nike旗下的中國足球員（按圖放大）：

Nike與中國體壇的深厚連結

Nike聲明措辭強硬，表明目前已跟中國供應商檢視和評估中國其他地區有可能涉及新疆維吾爾人強迫勞動的風險。該品牌聲稱，根據目前審查結果，他們的供應鏈沒有聘用維吾爾人或區內少數族裔的證據，又開名跟一眾與新疆相關的中國內地廠商撇清關係，甚至進一步揚言：「Nike不會直接從相關地區採購綿花或其他原材料。」消息一出，已有代言人與Nike「割席」解約，以維護祖國利益。

Nike作為一個國際體育品牌，與中國體壇有千絲萬縷的關係，中國足球隊﹑籃球隊﹑田徑隊全部由Nike贊助，Nike也是中超聯賽的官方贊助商，廣州隊（前稱：廣州恒大）、上海海港（前稱：上海上港）等豪門球隊也是由Nike提供球衣。

中超不少球隊亦是由Nike贊助。（資料圖片／新華社）

贊助球員遍佈足籃球界

國足不少球員也是由Nike贊助，當中包括「武球王」武磊﹑艾克森（前譯：艾傑臣）﹑韋世豪及蔣光太等星球球員，同樣是Nike旗下的球員。

中國男子籃球職業聯賽（CBA）方面，易建聯﹑郭艾倫及周琦等中國知名球星，也是Nike的代言人。

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Nike旗下的CBA球員：

中國足球與Nike的關係尤其密切，事關國足與Nike早在2015年起合作，雙方當時簽下一紙12年的長約，在2027年才屆滿。

中超方面，早在2018年與Nike續約，雙方的合作期至2029月6月。如今發生抵制行動，不少網民直言希望中超及國足方面，盡快與Nike解約，並稱中國有大量國產體育品牌，大可以轉用國貨。

中國國家隊與Nike的合約直至2027年屆滿。（資料圖片／Getty Images）

Nike在中國受各方圍攻，中國足球網站《懂球帝》隨即批評Nike多年與中超合作以外，球衣的設計一成不變。

不少中國網民網上加入聲討行列，要求Nike盡快「滾出中國」，並稱「只要看到『一剔』就不會購買」，不過卻有心水清網民坦言，其實不需要丟掉舊有的Nike產品，要穿就穿，但不需要購買新的Nike產品，看來「口裏說不，身體卻很誠實」。

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中國網球名將李娜亦是Nike的代言人之一。（資料圖片／Getty Images）

中國國產體育品牌安踏，立即以行動支持新疆棉花，退出「瑞士良好棉花發展協會」（Better Cotton Initiative，BCI），發表聲明力撐新疆棉，聲稱一直使用中國出產的棉花，而未來亦會繼續這個做法。

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