皇馬傳奇迪史堤芬奴　轉會靠政府介入　歐冠決賽之男締造超強紀錄

撰文： 運動視界 最後更新日期： 2021-05-19 20:14

在足球場上，數不盡的球員贏下獎盃，留下難以磨滅的經典鏡頭，但其中非常少人能夠宣稱他們改變了歷史進程！對西班牙足球來說，1953年是轉折的一年，這一年所有的事情都改變了，因為西班牙足球史，自此可被分為「前Alfredo Di Stefano時代」與「後Alfredo Di Stefano時代」。 文：alonetogether／運動視界

有人說Alfredo Di Stefano（迪史堤芬奴）隻手（或者更直白一點，隻腳）將足球比賽推進到了現代，讓歐聯冠軍成為聲譽隆崇的比賽，也讓皇馬成為西班牙最受歡迎（相對來說，可能也是最受憎恨）的足球球會（而巴塞也就此不同，因為這筆簽約也與他們關聯甚大）。從來未有一名足球員，曾具有像Alfredo Di Stefano如此多的象徵意義，誇張點說，不僅足球史，甚至是整個西班牙歷史，都從此走上另外一個方向了……

贏球還不夠，球賽還必須要有觀賞性，什麼東西都不夠好，每當我們輸球，那簡直是災難一場，我們的任務是贏，如果你沒有贏的話，那你根本無足輕重。不管下雨天或下雪天，皇馬永遠想要贏，我們想要為球迷（與球團的利益）贏下一切，我們是攻擊至上的球隊，一場球我們會攻擊75到80分鐘，然後或許花上10到15分鐘守住我們的戰果…… 迪史堤芬奴

從來未有一名足球員，曾具有像Alfredo Di Stefano（左）如此多的象徵意義，誇張點說，不僅足球史，甚至是整個西班牙歷史，都從此走上另外一個方向了…（Getty Images）

前皇馬前鋒/班拿貝球場部門主管Emilio Butragueno（布達堅奴）認為皇馬輝煌的歷史是從Alfredo Di Stefano開始的，在簽入他之前，1940年代的皇馬並不是一支實力非常強勁的隊伍，馬德里體育會拿下了4座西甲冠軍，而巴塞則贏得了5座西甲錦標，西班牙內戰後，包括畢爾包、馬體會、華倫西亞、西維爾……等球隊都分別曾拿下西甲冠軍。「皇馬已經多年沒有拿下冠軍，但他們是一支富有聲望的足球球會，位在西班牙首都，擁有一流的體育場和選手，我來這（皇馬）是要做一些不同凡響的事，我並不僅僅是為了錢而來，我是為了贏球」，Di Stefano在訪問中這麼回憶道。

不少巨星從迪史堤芬奴手中接皇馬球衣，如2003年的碧咸。（Getty Images）

Di Stefano果真立馬贏球了，他加入皇馬的第一個球季，球隊就拿下了西甲冠軍（從1933年來首次），而在接下來的11個球季裏更拿下了8座西甲冠軍，整個西甲足球的態勢就此轉變。而在歐洲賽場上，皇馬則拿下了五個歐聯冠軍（每場決賽Di Stefano均有入球），最終更被選為二十世紀最佳球會。

【金球獎2009年起被皇馬／巴塞包辦】（按圖放大）

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對此，不知道巴塞迷是怎麼想的？他們心中一定經常浮現What if…般的問答題，畢竟他們的球隊也曾經「簽下」Di Stefano！Nos lo robaron，這句話從時任巴塞副主席的Narcis de Carreras口中說出，中文可翻成「皇馬從我們手中偷走了他（Di Stefano）」，這個看法是認為皇馬不僅從巴塞手中搶走了Di Stefano，同時也一併搶走了本該屬於巴塞的輝煌未來，包括歐聯冠軍杯，也包括20世紀最佳球會的榮耀。Di Stefano的簽約是一個象徵，一個不證自明的證據，說明了巴塞是受害者，而皇馬是佛朗哥獨裁政權的受益者。

2001年迎來施丹，他踢而優則教，為球隊帶來4座歐聯。（Getty Images）

Di Stefano的轉會是一個複雜的故事，簡單的來說，當時Di Stefano是替哥倫比亞球會百萬富翁隊踢球，但他的合約所有權是屬於阿根廷河床隊，巴塞跟河床隊有協議，而皇馬則是跟百萬富翁隊有協議，另外西班牙足球當局與佛朗哥政府，為了解決雙方的僵局，又想出了一個前所未聞的足球提案！最終巴塞放棄了Di Stefano，這究竟是巴塞史上最大的錯誤？還是最大的劫案？端看你是站在哪一方的觀點去看，但不論怎麼樣，它是「最大的」！

皇馬史上偉大一員：迪史堤芬奴（按圖放大）

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這個轉會案，也加劇了皇馬、巴塞兩方的敵意，其中的爭議與辯論可說持續了半世紀仍未見停歇。對Di Stefano來說，他在他的回憶錄寫道，他不在意他最後是替皇馬還是替巴塞踢球？當時的他，只希望能夠上場比賽。但我們也知道，就像英國作家Graham Greene所講的：一本好的小說，總是在告訴你，事情絕對比你想像的要來得複雜！此宗轉會其中所牽涉到的故事，也著實令人眼花撩亂。

迪史堤芬奴（右三）曾經帶領皇馬，亦擔任名譽會長，代表球會出席大場合。（Getty Images）

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：皇馬VS.巴薩—西甲足球愛與怒：2000~2006年，帝國的興起與反擊】