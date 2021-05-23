甘肅馬拉松︱跑手親述天氣突變困山上慘況　遇難者家屬提三點質疑

撰文： 威廉神 最後更新日期： 2021-05-23 18:54

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，竟因極端天氣，導致21名參賽跑手遇難的慘劇。到底什麼原因才會令一場已舉辦四屆的賽事，一班富有越野賽經驗的跑手集體出事？ 事後有家屬向賽會提出五點質疑，不過從一位參賽跑手親自撰文憶述的經歷，參賽者在最困難路段遇上天氣突變，卡在山中不上不下，相信是多人失去生命的主因。

一位自稱流落南方的參賽選手，撰文親述在甘肅越野賽的經歷，他先介紹黃河石林百公里越野賽場地位於甘肅省白銀市景泰縣黃河石林風景區，「大致可理解為景區為了宣傳自身而操辦的一個賽事，主辦單位是中共白銀市委、白銀市人民政府，承辦單位是白銀市體育局、中共景泰縣委、景泰縣人民政府，執行單位是黃河石林大景區管理委員會、甘肅晟景體育文化發展有限公司。」

1600元完賽補助金

他說比賽已是第四屆，「前面幾屆，賽事組織工作一般般，但完賽即發1600元補助，讓選手們仍舊趨之若鶩。畢竟，除掉1000元報名費，完賽可淨賺600元，一般地域的選手參賽費用基本就覆蓋掉了。」一筆1600元的補助金，成為參賽者堅持跑完100公里的動力，不幸也許成為今次意外的「催命符」。

甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，竟因極端天氣，導致21名參賽跑手遇難的慘劇。

只限高手參加的精英級賽事

根據流落南方跑手的說法，今次比賽賽道難度不算高，爬升坡幅亦不太多，「有人說是國內最簡單的百公里越野賽，這話大概基於兩點，一是整體爬升不大，約3000米以內的累計爬升，和其他百公里越野賽相比確實較低；二是賽道難度低，屬於基本都能跑起來的高速賽道。」

可是由於賽道整體在2000海拔上下，加上關門時間上限為20小時，意味這是一項高手限定的精英賽，因為一般人根本難以在這時限內完成。

黃河石林百公里越野賽100公里組賽事，共設有9個打卡時點（CP）。圖中可見，CP 2至3之間為最全程最陡峭一段。

最不幸地點遇上極端天氣

賽前天氣預報一切正常，比賽期間溫度約10至20度，亦未預測到會出現惡劣天氣情況。流落南方跑手說，比賽當天早上，「風和日麗，陽光甚好，坐擺渡車去起點之前甚至還有一絲暖意。」然而落車時，「天色轉陰，隨即起風，風力有四五級的樣子。」他前所未有地跑足兩公里熱身，身體卻仍沒有熱起來。

他說五月底白銀市已經入夏，他根據以往參賽經驗，風褸沒有跟身，存放到位於賽道62公里的6號檢查站（CP 6），正常情況入黑前他能趕到該處。「這個比賽因為前十名的高獎金，即便（使）拿不到名次獎金，也還有1600元補助兜底，所以每年高手參賽的比重都不低。」豐厚獎金令參賽高手林立，比賽開始時，「大神們很多都穿著短袖短褲，等待起跑的時候都哆哆嗦嗦的，槍一響，都箭一般衝了出去。」

100公里組賽事共設有9個檢查站（Check Point／CP），甫開賽幾公里是下坡道，跑手都希望趁機跑熱身體，「問題是，9點整比賽開始，風力有增無減，這個長下坡，不知道有多少人帽子直接被吹飛，又停下來返回撿帽子。」真正的問題，是後面的CP 2至CP 3一段。

賽事中途天氣突變，跑手在山上措手不及。

他在到達CP 2前，天上開始下雨，時間約10點半前後。「過了CP 2之後，才是真正的麻煩來臨。首先是逆風，風力已經加大到七八級，雨更密了，風裹挾著雨點打到臉的，像密集的子彈打過來一樣，真疼。眼鏡被雨水糊住，眼睛在強風密雨下也睜不開，只能眯著縫兒，視線受到嚴重影響。」

剛好整條賽道最困難一段，正是從CP 2到CP 3的8公里：「爬升1000米，且只有爬升沒有下降。山是石頭與砂土混合的路況，很多段都非常陡。」那是一段電單車也上不到的陡峭山地，跑手要手腳並用向上爬，「所以CP 3不提供任何補給，這意味著，即便（使）到達山頂，也沒有可補充的食物、飲水，熱水更是妄想，暴露的山體，更無處可休息，且無法在此處退賽。還要堅持到CP 4。」

【甘肅越野賽救援情況】

+ 5 + 5 + 5

進退之間陷入人生交叉點

「但522這一天，問題N倍放大，越往上爬，風越大、雨越大、溫度越低，體感溫度更低。我在往上爬的時候，看到第一個從上面往下走的選手，說上面太冷了，受不了，退賽。第一時間我在想什麼：就這樣放棄一千六了嗎？後來每念及，我都想抽自己。繼續往上爬，陸續又有幾名選手下來。包括很大神的選手。」

他表示，自己的情況亦越來越糟，「全身都已經濕透，包括鞋子襪子全部都濕了，風吹的站不住，非常擔心被吹倒，冷的愈發受不了，找了一個相對避風的地方掏出保溫毯，裹在身上，瞬間就被風吹散開，什麼用都沒有。還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了。」

在前進與退賽之間，轉捩點是，「我戴一副無指手套，用登山杖，手凍的受不了，就把登山杖夾在腋下，慢慢往山上走。很快，發現十根手指都沒有感覺了，這是在除東北的冬天外從未發生過的情況。把手指放嘴裡含著，感覺含了很久，但手指仍然無感覺，同時覺得舌頭也冰涼了。這個瞬間，我果斷決定退賽，下山。」

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果斷退賽保命

已經決定退賽，他想盡快下山到暖和的地方，卻不可能。「上山容易下山難，這種很陡的地形尤甚。岩石是濕滑的，視線是模糊的，而身體，也開始不由自主地發抖，抖得沒辦法停下來那種。」他唯有一小步一小步地往下移動，意識變得有點迷糊，他用意識撐住自己不要倒下，「即便（使）要倒，也要倒在山下。」

他果斷決定退賽，及時在失溫邊緣下山，驚險保住性命，「如果我沒及時下撤，接下來可能就是在我毫無提防的情況下，忽然倒下。」下退到山腰位置，在救援隊人員指引下走入一間小木屋，在小屋內聽其他退賽選手轉述，在自身難保的情況下，看到路邊躺着的人有心無力，說這話時雙眼通紅。

他跟一班休息後能郁動的跑手一起落山回到CP 2，「20人坐進一輛中巴，我們這些，成為了山上第一批安全撤回到終點的選手。回程路上，有些人在一邊刷比賽群一邊流眼淚。」他回到酒店後，仍不停跟進選手位置和比賽群組消息，「下午的時候，大家都惦念著，要在天黑前把選手們都救下來啊，而現在，已經午夜。一批一批的消防、武警，從下午開始就陸續上山，救援力量一直在增加。」

他親眼目擊，「有多位選手摔傷流血，傷情各異。有多位選手滯留山上，他們情況各異。有失溫的，有失溫導致了更嚴重情況的，有幾個人找到了一隅稍避風的地方抱團取暖等救援的，有個別一兩個人具備超能力一直在賽道上前進到夜色降臨後的。國內多位越野頂級選手基本全部退賽，GPS位置數小時未移動過，且部分人電話無信號，無法取得聯繫。」

「還有一個事實是，我很親近的一位朋友，女生，在快到山頂的地方失溫。她告訴我，她失溫了，坐下來，後來是被另外一位女選手叫醒的，之後她發現她的腿摔破了流血，但她完全不記得腿是怎麼摔破的。說明她在那段時間失去意識了，我告訴她：你要好好感謝叫醒你的小姐姐，你今天可能差點人就沒了……」

網上流傳有跑手疑失溫後跌傷，頭部流血。（Twitter）

突發極端天氣與地震有關？

流落南方跑手稱，「在傍晚組委會終止比賽前，基本全部的選手均無法繼續進行比賽，絕大部分選手退賽這一幕，在國內眾多以艱難著稱的越野賽中，這是首次。」對於突發的極端天氣，他估計，「可能與兩地地震有關，只是猜測。」

他認為這種情況的出現，「不意味著組委會要承擔什麼責任，不證明比賽本身很糟糕。但後續的救援，就是對組委會的考驗了。事實上，這是對白銀市甚至更高層面的一場應急大考。」

他又表示，「我對朋友說：以後參加類似的高海拔地區的比賽，一是帶足救命的裝備，二是在平時就要能做到正確認知自己的身體狀況，三是面對比賽中的突發情況，及時果斷做決定。」

最後他語重深長地說，「回到家才算抵達終點，安全永遠第一。不是安全完賽，而是安全，安全。本文寫就於5月22日24時整，發佈要到23日零點後了，此時，救援仍在進行中。唯願：所有的選手都能夠平安下山。」

救援人員上山搜救。（Twitter）

重溫事發經過

甘肅山地馬拉松賽周六（22日）下午1時左右，在高海拔賽段、賽道20公里至31公里處降下冰雹、凍雨、更刮起大風及急速降溫，極端天氣令多名參賽人士不適及失溫，從網上圖片更可見多名跑手瑟縮、亦有人受傷。

《新華社》報道指，賽事共172人參賽，截至今日上午9時半，發現21人遇難，其餘151人無恙，當中8人輕傷，已送院治理，報道指當局派出700多人搜救，惟賽道地形複雜、加上晚間急速降溫，令搜救困難。

有死者家屬在微博向賽會發出三點質疑。（微博截圖）

死者家屬提出的三點質疑

即使有跑手聲稱今次事件主要是在賽道最陡峭地方不幸遇上極端天氣，有自稱為死者家屬的網民發帖質疑賽會安排。以「爸爸我來給你暖手了」在微博發帖的陸女士稱，母親收到賽會電話指父親失蹤，隨後在社交平台看到參賽者視頻和照片，找到了父親身影，視頻中她的父親躺在地上口吐白沫，雙手凍得發紫。

陸女士表示，23日凌晨母親才接到賽會電話說父親失蹤，之後打了很多電話才確認父親已沒有生命跡象，她發文質疑：「主辦方明知參賽者已經失蹤，為何不在第一時間與家屬取得聯繫，而是拖到次日凌晨。其次，賽程各站點為何不派更多人守護，並且為何賽前沒有提供精確的天氣預報給參賽者更多的準備時間。」

遇難者（圖）家屬陸女士稱，父親生前為資深長跑好手，經常在比賽中得獎。（微博截圖）

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