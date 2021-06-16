東京奧運．劍擊｜男花港隊力爭團體獎牌　世界級體能訓練成強心針

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-16 22:56

去年3月，香港男子花劍代表隊歷史性取得奧運團體賽入場券，「大師兄」張小倫與一眾年輕隊友張家朗、蔡俊彥和吳諾弘尚有一個月就會出發到日本，一同參加7月23日揭幕的東京奧運。 4名男花代表與同樣會參加奧運的女子重劍代表，今日（16日）一同於香港體育學院會見傳媒，談及備戰情況及目標。

東京奧運劍擊賽在7月24日至8月1日舉行，先戰個人項目、團體賽壓軸，賽事首天已有女子重劍個人賽，香港女子重劍代表隊的江旻憓、連翊希和佘繕妡均會落場；26日則有男子花劍個人賽，上屆奧運16強止步的張家朗，與張小倫及蔡俊彥將會分別上陣。27日及8月1日分別有女重及男花團體賽，女重的朱嘉望和男花的吳諾弘亦會參賽。

將出戰東京奧運的香港劍擊代表隊成員，在香港體院學院劍擊館會見傳媒。（余俊亮攝）

男子花劍是香港劍擊隊強項，張家朗在2016年曾挾亞洲錦標賽個人金牌之名，出戰同年的里約熱內盧奧運，當時他僅19歲。5年之後，24歲的他不再獨自踏上奧運舞台，尚有奮鬥多年終於一圓奧運夢的35歲劍手張小倫、23歲的蔡俊彥與21歲的吳諾弘，還有3年前來港執教的法籍教練Gregory（Greg）。

香港男子花劍奧運代表，左起：張小倫、蔡俊彥、教練Gregory、吳諾弘、張家朗、總教練鄭兆康。（余俊亮攝）

再戰奧運，張家朗談及目標時說得簡潔有力：「團體賽希望爭取獎牌，個人賽則會盡力而為。」Greg亦是如是說：「單單去到奧運是不足夠的，去年取得資格後，我讓他們享受那一刻，但幾個月後我要他們明白，去奧運並非去享受比賽、志在參與。」Greg曾為法國代表隊奪得過奧運銀牌，「我預期他們也能做到。」

擊敗意大利成關鍵一戰 扭轉面對勁旅心態

到底是什麼給予港隊信心，首次參加奧運劍擊團體賽就以獎牌為目標？事實上，兩屆奧運之間，花劍隊的進步有目共睹：贏得過亞運團體銀牌、世界盃分站獎牌和亞錦賽銅牌，在世界錦標賽也能登上第5名，更重要的是過程中曾擊敗意大利、韓國等勁旅。

Greg道：「擊敗意大利後，大家的信心完全不同了。從我跟香港還是對手的時候，早已覺得香港劍手很有潛質，但就是欠缺了信心。擊敗意大利後，大家的心態就完全不同了，以後即使面對勁旅，也不會覺得無得打。」

張家朗是4名劍手中唯一有奧運經驗的一位。（余俊亮攝）

少出賽體能反有改善 新體能教練成關鍵

港隊要爭取獎牌，最大的顧慮是過去一年間，男子花劍港隊只曾在今年3月外出參加卡塔爾站大獎賽，欠缺恆常的國際賽去保持狀態。

但張家朗指出，隊伍未有因此狀態下滑，全因教練常為他們安排隊內賽，而且半年前加盟的意大利籍體能教練Maurizio Zompa亦帶來不一樣的訓練方法：「以前覺得練體能就是健身，但新教練將負重及心肺訓練結合，現在我也覺得自己的體能提升了、集中力也有改善。」Maurizio曾在意大利及俄羅斯國家隊工作，期間兩隊都在奧運贏得不少獎牌，香港排名第一的蔡俊彥指出，新教練讓他們見識到何謂「世界級體能訓練」：「足球籃球會有專門的體能訓練，他讓我們見識到原來劍擊也有專門的體能訓練，他針對我們的爆發力去練，我也感覺到自己耐力好了。」

蔡俊彥透露，團體賽首個對手應是以俄羅斯奧委會（ROC）名義出戰的俄羅斯，但港隊未曾與他們交手：「俄羅斯尚未公布參賽名單，要面對他們已是目前最大的困難，會跟隊友商量一下打法。」

蔡俊彥認為，新加盟的體能教練令他們獲益良多。（余俊亮攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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