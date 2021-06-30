歐國盃球評︱德國重建延誤3年　路維求其換人馬虎了結黃金歲月

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-30 17:26

率先利益申報，筆者從小捧德國，昨晚湯馬士梅拿獲贈單刀機會而射失，立即鬆一口氣。場笛一鳴，英格蘭出線，帶領德國復興、登頂再下滑的教練路維，任務完畢。 15年任期，以「謎之調動」謝幕，符合我期望。因為自2018年世界盃盟主身分出局，居然再續約4年，那一刻已經毫無希望。

英德大戰的數據，德國稍微反客為主，射門（9：5）與控球（55%：45%）都稍為佔優。戰情上，兩軍互有攻勢，德國在上半場攻勢較為到肉，以至未開記錄前，德國更像有望先開記錄的一方，只是被高度集中的英格蘭防線及門將比克福特擋住。

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基亞利殊入替激活英格蘭進攻 關鍵之人策劃兩球擊敗德國

英格蘭相隔55年大賽再淘汰德國 足球回家不是夢？

病毒橫行，摸嘴摸鼻，都不衛生。（Getty Images）

「神調動」vs「謎調動」

修夫基在最後20分鐘，調入基亞利殊（Jack Grealish）挪移前場陣式，功效立竿見影，賽後奉為「神調動」。至於路維，卻出現「謎調動」。他先以基拿比（Serge Gnabry）代替迪姆華拿，雖效果不彰，尚算可以理解。最後階段當史達寧80分鐘助攻送大禮「不成」，德國準備換人，其一是利萊辛尼（Leroy Sane），其二是安利簡恩（Emre Can）。

修夫基戰術賭博變陣剋制德國 英格蘭以彼之道還施彼身

梅拿單刀射門在柱邊出界，未能扳平，賽事提早完結。（Getty Images）

準備換人之際再失球 以不變應萬變

計劃趕不上變化，英格蘭在86分鐘再下一城。德國落後兩球，要破釜沉舟，路維決定以不變應萬變，上述兩人代替守將馬菲亞斯真達（Matthias Ginter）與魯賓高辛斯（Robin Gosens）。此時此刻，幹麼換入侵略性較弱的安利簡恩？大概是讓曉姆斯串演中鋒。這是路維的老招，3年前世界盃負韓國都見過。

德國落後兩球，What can Emre do？至於穆斯亞拿落場3分鐘，外電連圖片都沒有供應。（Getty Images）

不過，後備席尚有翼鋒禾蘭（Kevin Volland），以及可任攻擊中場、今屆未出過的科利安尼奧侯斯（Florian Neuhaus），路維統統不用。餘下3分鐘補時，調入穆斯亞拿（Jamal Musiala），無異「細路，畀你落去踢吓」之舉。

懷着當年射失12碼之恨，「報仇波」修夫基今戰調動，完勝「遣散波」路維。（Getty Images）

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重建大師 該走卻留

踢得差，將帥皆有責任。今年再出局，連德國足總都有責任。德國以2014年冠軍班底為骨幹，爭取衛冕18年世界盃，並在賽前與路維續約到22年世界盃。進攻板斧被看穿，更成防守漏洞，在分組賽1勝2負出局。出局不用問責，路維仍然獲留任，「出局帶來很多合理批評，但我感覺外界普遍支持和鼓勵。我想盡我所能，重建德國」。

路維（右）與奇連士文（左）合作重建，曙光初現。2007年，路維已經坐正，準備2008年歐國盃。（Getty Images）

說來容易，做下去不僅講天時地利，還要問自己，能否擺脫往日賴以成功的手段與思維。路維早於04年成為奇連士文的副領隊，當時德國在歐國盃出局。二人建造一支主攻球隊，前場機動走位與互傳，兩年後主場舉辦的世界盃已見成效，奪得季軍。

德國在2014年世界盃準決賽大炒巴西7:1，震驚世界。（Getty Images）

德國足球之恐怖 製造森巴國殤日

路維06年坐正，帶領德國納入正軌，08年歐國盃及10年世界盃，分別在決賽與準決賽僅負如日方中的西班牙，12年歐國盃準決賽不敵意大利，一再於大賽中「敲門」，14年世界盃終等到收成。決賽險勝阿根廷令人難忘，準決賽大炒巴西「七個一皮」更讓對手經歷國殤日。世界見識德國足球如何執行戰術時，冷靜得恐怖，威力驚人得還在重播入球，鏡頭已來不及捕捉下一球。

路維重建計劃修成正果，帶領德國四奪世界盃。（Getty Images）

樹大招風，世界盃冠軍成為對手重點研究對象。兩年後歐國盃，德國失去霸氣，準決賽0:2不敵法國，戰來欠缺板斧。兩年後的世界盃，德國最具威力的右路側擊成為打擊對象，儼如無掩雞籠，被墨西哥快速反擊攻破，預示路維建立的體系威力不復當年。

2018年世界盃分組賽，德國爆冷負墨西哥0:1，預見球隊從人腳到戰術，到了變革的時候。（Getty Images）

作為德國躉，就算德國多擅長培育新星，由路維決意帶領再重建開始，「咒足佢4年」！推倒重來，不止人腳，還有戰術革新。幾年下來，德國試過新人，甚至路維開腔表明棄用幾名當年奪冠功臣，但決賽周前又轉軚重用曉姆斯與湯馬士梅拿。前者尚且統率後防，後者在前線上效用不及夏維斯（Kai Havertz），竄擾能力亦不及迪姆華拿（Timo Werner），禁區殺手在本屆賽事表現相當沉寂。

路維帶領德國隊復興（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

路維帶領德國15年，走上低谷，登上高峰，回到低谷，交棒時間足足遲了3年。德國在賽前已確定拜仁慕尼黑前主帥菲力克（Hansi Flick）接手，令路維處境尷尬。負於宿敵英格蘭，路維以「遣散波」謝幕，預示德國終於可以大刀闊斧災後重建。德國《圖片報》（Bild）報道，卻奧斯將會宣布退出國家隊。

我出去，你上來。菲力克（右）將會接掌德國。（Getty Images）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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