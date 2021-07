歐國盃｜點解足球要回家？　英格蘭球迷自嘲自憐　波Song哭足25年

Football’s Coming Home其實是一首英格蘭打氣歌曲的歌詞,歌曲原名是《Three Lions (Football's Coming Home)》,於1996年5月推出。英球迷自那時起,每逢大賽都反覆頌唱,歌曲全國風行,無論球場內外、流行巨星的演唱會,連女王衛隊在日前4強對丹麥的比賽前夕,也應威廉王子伉儷之邀請到王室克拉倫斯府演奏。

不過歌曲本身當年初推出時其實並不起眼,當年因為英格蘭主辦歐洲國家盃,是自1966年來再一次主辦國際大賽,熱愛足球的英國歌手David Baddiel、Frank Skinner及樂隊The Lightning Seeds趁機譜寫了這首易入口的洗腦歌曲。歌曲推出後未有即時迴響,直至一個月後英格蘭戰畢第二場分組賽,憑舒利亞及加斯居尼的金球,以2:0擊敗死敵蘇格蘭。賽後,溫布萊球場播放這首歌,全場跟着球迷合唱,《Three Lions》正式熱爆全城。

由於英國一直以現代足球發源地自居,所以能夠在自家門口比賽,對英人來說就像回家一樣;另一方面亦包含了英人對國家隊能重溫66年舊夢,再次捧起錦標的期許。表面看來自大,但其實歌詞內和很多英式足球打氣歌一樣,都是散發着一種「好景不常」的心態,充滿自嘲味道。

要知道,英國人向來以孤高的島國人心態生存於世,國內亦經常陰雲密布,天氣灰濛濛少見陽光,人人都抱住得快樂時且快樂的心態,亦不怕以失敗自嘲,因為睡醒過後又是新一天。

歌曲一開首,已預視英格蘭會失敗的結果,歌詞寫道:「每個人都像知道比數,他們早已見過很多次……他們就是知道英格蘭又要失利了;但我知道他們能踢好,因為我們球衣上的三隻獅子,雷米金盃仍然閃耀,30年的痛楚從未阻止我們有夢想。」

這段歌詞完全寫實地描述了英格蘭人的感受,當時30年的等待換來30年的失敗,每次大賽都空手而歸(Nobby Stiles)。歌詞其後不斷提及那些「古人」名字和場景:卜比摩亞的搶截,連尼加的入球,卜比查爾頓的傳送,以及諾比史梯斯(Nobby Stiles)捧住世盃的舞蹈,這些點滴都是支持住球迷持續追夢的動力。

Never stopped me dreaming

Three Lions on the shirt

But I know they can play

Gonna blow it away

That England's gonna throw it away

They're so sure

They just know

They've seen it all before

Everyone seems to know the score

當年英格蘭在歐國盃亦乘主場之利,連連報捷,贏完蘇格蘭後,再殺敗荷蘭、西班牙,至4強在溫布萊迎戰德國時,球迷對這首歌已琅琅上口。對手德國的球迷也耳熟能詳,連德國前鋒奇連士文也曾表示隊友在德國隊巴上也哼着這曲,令這首歌每次在溫布萊播放也成為萬人大合唱。

結果大家都知,英格蘭當年再次在12碼大戰出局,《Three Lions》在兩年後世界盃曾經「小改款」務求「食住個勢」。雖然1996年的英軍未竟全功,不過3個作者在98年為歌曲更改了部分歌詞,將之前兩年來的英軍起跌寫入曲中:「那隊灰色衫的英雄哭了,決賽日與我無關,本來我們差點成功……我們又再講起足球回家,在羅馬那一晚(世盃外出線之夜)我們成長了,恩斯準備好作戰、加斯居尼好波依然、舒利亞肯定會入球、皮雅斯繼續在狂吼」。去到副歌更豁達地將30年之痛改為「不再痛楚、不再做夢」,實行自嘲到底,不過英格蘭當年又是16強止步,這個改版也慢慢被遺忘。

Tears for heroes dressed in grey

No plans for final day

Stay in bed, drift away

It could have been all

Songs in the street

It was nearly complete

It was nearly so sweet

And now I'm singing

Three lions on a shirt

Talk about football coming home

And then one night in Rome

We were strong, we had grown

And now I see Ince ready for war

Gazza good as before

Shearer certain to score

And Psycho screaming