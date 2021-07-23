東京奧運｜敘利亞乒乓妹妹戰火下締歷史　與盧森堡嫲嫲相映成趣

12歲，在香港只是打學界之齡，有否想過，這個年紀已經可以踏足最高榮譽的奧運舞台？

東京奧運的乒乓球項目，首度出現敘利亞球手的身影，女子球手莎莎為國家締造歷史，這名12歲的「乒乓妹妹」亦是今屆奧運最年輕的參賽選手。



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上年3月的東京奧運西亞區乒乓球資格賽，敘利亞女子單打代表莎莎（Hend Zaza）突圍而出，她只是個年僅12歲的小妮子，上年以11歲之齡挑戰一眾前輩，並在決賽擊敗比自己年長31年的黎巴嫩球手，勇奪唯一的奧運入場券，為國家創下歷史，敘利亞的國旗首度在東京體育館內飄揚。

敘利亞11歲乒乓女神童創歷史 勇奪女單入場券

莎莎成為敘利亞乒乓球史上首人取得奧運資格。（Twitter截圖）

2009年元旦生日的莎莎，將會是今屆最年輕的選手，早已在國內創下不少紀錄，她是首名球手贏得敘利亞所有級別的國家錦標賽冠軍，如今將會挑戰奧運舞台。這名敘利亞「乒乓妹妹」周六（24日）登場，出戰女單首圈，與比她年長27年的奧地利老將劉佳交手。

莎莎自5歲首度執起乒乓球拍，短短7年後便創下歷史奪得奧運資格後，登上運動員的夢幻舞台，「乒乓妹妹」難掩興奮，坦言這是夢想成真的一刻，亦是她送給國家﹑父母與親友的一份禮物。

今屆奧運另一「BB級」選手：

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莎莎贏得資格賽冠軍，勇奪女單的奧運入場券。（ITTF圖片）

出生自運動世家的莎莎，運動天份與生俱來，父親曾經是足球員，她有今時今日的成就，家庭的支持居功至偉，「運動就在我的血液內，我學習乒乓球全因我的哥哥，他也是國家冠軍，及後我對這項運動愛不釋手。沒有父母與哥哥們的支持及愛護，我也不能全心追逐夢想。」

在漫天戰火的敘利亞成長，內戰連綿不斷，持續影響「乒乓妹妹」的訓練時數，即使有機會練習，她只能使用搖搖欲墜的球檯上，並不能磨滅莎莎的乒乓夢，如今終於願望成真，一嘗出戰奧運的滋味。

莎莎如今「升呢」成為奧運代表，不要忘記，其實她只是個12歲的小妹妹，與平常的小朋友無異，也要讀書返學。上課與訓練之外的空餘時間，莎莎喜歡以閱讀打發時間，《哈利波特》是她的最愛。

年僅12歲的莎莎，全靠哥哥的薰陶才執起乒乓球拍。（ITTF圖片）

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盧森堡國寶級嫲嫲選手 年近40迎來生涯第二春

長江後浪推前浪，後起之秀有如年僅12歲的「乒乓妹妹」，沙場老將依然站得住腳。年紀上可以做莎莎祖母的倪夏蓮，以58歲之齡成為今屆奧運乒乓年紀最大的選手。

1983年，倪夏蓮代表中國隊出戰世界錦標賽，結果贏得團體及混雙冠軍而回，亦是這名「乒乓嫲嫲」的生涯高峰，當年的東道主正是東京。

中國隊中競爭激烈，倪夏蓮逐漸失去正選位置，及後移居盧森堡，竟然迎來她生涯的第二春，在2000年終圓奧運夢，以37歲高齡首度亮相，如今已第5度參加奧運會，並成為盧森堡的「國寶級」運動員。

倪夏蓮年屆58，場上風采依然。（Twitter截圖）

38年後，倪夏蓮以盧森堡球手身份，再度造訪東京，心態與年青大有不同，「作為球手當然希望爭勝，但我的年紀與打法是我的限制，唯有全力應付出戰今屆奧運。倘若有牌固然高興，我認為享受賽事，向世界傳遞正面的心態同樣重要。」

倪夏蓮在女單直入次圈，將在周日（25日）登場，晉級的話有望與港將杜凱琹碰頭。

倪夏蓮征戰沙場多年，獲獎無數。（資料圖片／Getty Images）

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