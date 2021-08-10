【足球轉會】美斯加盟PSG簽約兩年　展開職業生涯新章

阿根廷球王美斯淚別效力21年的巴塞隆拿，正式變成自由身球員。

外界盛傳美斯的下一站是豪門巴黎聖日耳門，他抵達巴黎時展露笑容。結果一如外界所料，美斯加盟PSG簽約兩年，並附帶一年續約條款，將身披30號球衣。



離開的一天終於來臨，效力巴塞隆拿逾20載的美斯，因為球會方面的「財務和結構性障礙」關係，縱然雙方有意延續合作關係，惟未能執行合約內的協議，最終分手收場。

PSG宣布美斯正式加盟。（PSG官網）

美斯離隊消息傳出後，外界盛傳巴黎聖日耳門是唯一的追求者，有望與尼馬及麥巴比組成鑽石級攻擊組合。多間傳媒今日（10日）透露美斯已經同意PSG的合約，即將簽下一紙兩年的合約，扣稅後年薪高達2500萬英鎊。

美斯加盟PSG簽約兩年，並附帶一年續約條款。（PSG官網）

美斯面露笑容現身巴黎機場，向球迷們揮手。（路透社）

美斯今日乘坐私人飛機往巴黎，更穿着寫上「巴黎」（Paris）的T恤，向機場外的球迷揮手，面露笑容，與早日在巴塞的「喊樣」大相逕庭。

另外，PSG官方社交網站上載一段短片，即使片中未有展示美斯的樣子，但當中出現飛機﹑阿根廷球衣﹑簽約及金球獎等關鍵字，不用多談也知道是美斯。

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尼馬與美斯在PSG再做隊友。（資料圖片／Getty Images）

大巴黎早已在主場外守候，準備美斯正式加盟。（路透社）

人走茶涼，美斯宣布離開巴塞後，已有工作人員拆走魯營球場外美斯的肖像；PSG方面，則是截然不同的一面，早已有球迷在PSG主場外守候，期待美斯官宣的一刻。

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一朝天子一朝臣，美斯宣布離隊後，他的肖像隨即被拆下。（路透社）

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