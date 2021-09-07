全運會．羽毛球｜李卓耀率男團3：0挫遼寧　止兩連敗保出線希望

全運會羽毛球男團分組賽，港隊主將李卓耀率領柯展聰／鍾瀚霖及陳延澤以3：0擊敗遼寧隊，力保晉身4強希望。



被編入E組的港羽男團，在分組賽先後不敵由中國「一哥」諶龍為首的福建隊以及廣東隊，今日轉戰遼寧隊終打開勝門。

李卓耀是港隊今屆排名最高球員。（資料圖片）

港隊在錄兩連敗後，需在餘下3戰全勝才能力保4強資格。世界排名第17的李卓耀在今仗單打首場迎戰張維伊，初段雖陷入苦戰但其後兩度扳平，惟對手在末段連取3分，港隊以17：21落後一局。李卓耀在次局仍未能取回主導，被對手打出一波5：0攻勢，惟港將其後力追至「刁時」階段，終以22：20追回一局。決勝局，回勇的李卓耀以21：16擊敗對手，以局數2：1先勝一場。

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李卓耀為港隊先贏一場。（資料圖片）

港隊在第2場派出男雙組合柯展聰／鍾瀚霖，二人在甫開賽已強攻並打出一波6：0攻勢，愈戰愈勇的港隊先贏一局21：14。對手在第2局中段雖一度力追至僅1分差距，最終港將力保領先優勢，以21：18再取得第2場勝利。

第3戰，港將陳延澤迎戰楊啟明未受到威脅，開局即連取12分，以21：6先贏一局。狀態較佳的陳延澤在次局再打出一波8：1攻勢，終以21：8輕鬆取勝，港隊以直落3場擊敗遼寧隊。

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