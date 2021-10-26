曼聯考慮對熱刺前解僱蘇斯克查　外媒曝球員不滿蘇帥多項戰術用人

多家外國傳媒披露，蘇斯克查的曼聯帥位危危乎。英國《每日郵報》表示曼聯高層周一召開緊急會議後，只給予蘇斯克查不溫不火的支持。英國《太陽報》及《曼徹斯特晚報》更報道，曼聯考慮在下輪聯賽對熱刺前，解僱蘇斯克查。



英國《每日郵報》報道，蘇斯克查擔心他執教曼聯的日子已經來到尾聲。在周日雙紅會以0：5不敵利物浦後，曼聯班主格拉沙家族與高層在周一召開危機會議。會議後，蘇斯克查得到球會高層不溫不火（lukewarm）的支持。蘇斯克查執教曼聯近3年，並非首次遇到下台危機，但之前高層都給予他毫不含糊的支持，但這次的支持力度明顯沒有之前那麼堅決。

蘇斯克查經歷雙紅會慘敗後，帥位危危乎。（路透社）

在周日慘敗後，曼聯球員被罰「留堂」，留在球場更衣室兩小時後才離開，蘇斯克查要他們知道這場大敗的嚴重性。由於曼聯已經在英聯盃出局，本周中沒有比賽，所以蘇斯克查給予曼聯職球員在周一放假一日，之後再回來準備周末對熱刺的聯賽。不過，蘇斯克查在周一在中午時分，回到訓練基地大約兩個半小時。

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英國《太陽報》及《曼徹斯特晚報》則指，曼聯正考慮在周末對熱刺前，解僱蘇斯克查。蘇斯克查在今夏才獲得新約，至2024年屆滿，但曼聯近況急轉直下，近9場比賽僅贏得3場，輸了5場，而只計英超的話，更加連續4場不勝。英國多間博彩公司都視蘇斯克查為下任被炒英超領隊的大熱門。

《每日郵報》指，曼聯的資深球員質疑蘇斯克查的戰術及領導能力，擔心他經驗不足，難以走出今次低谷。體育媒體《ESPN》則稱，儘管曼聯內的氣氛未去到3年前摩連奴被炒前那麼惡劣，但對利物浦的大敗確實令球會中心對蘇斯克查感到失望。《ESPN》點出蘇斯克查幾大問題，首先是解決不到防守問題，又明顯偏袒部分表現不佳的球員，不願給連格、雲迪碧克及尼曼查馬迪更多上陣機會。

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《ESPN》報道表示，蘇斯克查雖然還未像摩連奴、雲高爾那樣成為更衣室的討厭人物，但球員都對他的經驗及戰術抱有質疑，擔心他無法帶領曼聯前進。有資深球員希望在蘇斯克查的團隊身上，得到更多戰術的方向；亦有球員認為，教練團隊未能處理好C朗拿度及格連活特的合作問題，這兩位一老一少的鋒線拍檔很少互相傳球配合，未能擦出火花。

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