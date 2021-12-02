劍擊｜張家朗返林大輝母校領250萬獎金　周六與中國金牌選手交流

張家朗在東京奧運男子花劍個人賽贏得一面金牌，為香港歷史寫下新一頁，母校林大輝中學決定把他就讀時的班房命名為「張家朗課室」，以嘉許其成就。



一眾林大輝校友港隊奧運及全運代表獲頒發獎金，以表揚他們對香港體壇的貢獻。其中張家朗以奧運金牌與團體賽第7名佳績，獲頒發約250萬港元。林大輝中學亦將兩個課室，分別以張家朗及另一舊生、東京奧運空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳命名作表揚。

除了張家朗外，林大輝校友港隊奧運及全運代表如楊子加、方凱申、李思穎等亦回母校獲頒發獎金。（羅君豪攝）

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張家朗繼林大輝「師兄」、單車世界冠軍郭灝霆與乒乓球「一哥」黃鎮廷後，成為第3位留名母校的校友，2014年畢業的張家朗指獲命名是一份榮譽，他在禮堂向師弟妹分享時，以奧運8強連追6分一役勉勵後輩：「在奧運落後時，永不放棄去追分，未到最後一刻都未知輸贏，希望藉此呼籲大家不要容易放棄，繼續堅持，追逐夢想。」他又將親筆簽名的戰衣送贈母校。

近日積極為世界賽備戰的張家朗，表示很高興在百忙中回校放鬆一下，「返來見到好多轉變，畢業時很多設施都還未有，剛剛老師向我介紹上面的足球場，感覺畢業仍是昨天的事」。

問到會如何使用獎金，家朗指未有考慮獎金用途，「先儲起，很快便要準備世界盃等賽事，比賽為重，始終我是一名運動員。」

張家朗把親筆簽名的戰衣送贈母校。（羅君豪攝）

中國金牌運動員將在明日訪港，運動員來自12個奧運大項，包括中國百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等，將會在周六出席交流活動的張家朗坦言沒有特別想交流的對象：「全部金牌選手都想傾下偈，分享比賽經歷。」

全運男花團體賽銅牌楊子加勉勵師弟妹：「運動一定要堅持，努力唔一定做到，但唔努力一定做唔到。」（羅君豪攝）

此外，特首林鄭月娥今日在典禮致辭時表示，教育局近日推出試行版的《價值觀教育課程架構》，她指當中很多價值觀都能在體育中體現：「精英運動員站上頒獎台，國歌奏起、區旗升起時，國民身分認同應是油然而生。」

張家朗父母（左一﹑二）亦有到場參與課室揭幕禮。（羅君豪攝）

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