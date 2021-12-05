英超︱奧歷治第100次後備上陣為利物浦全取3分　高普大讚他是傳奇

「足球沒有奧歷治，什麼也不是」（Football without Origi is nothing），英超利物浦作客狼隊一戰過後，紅軍球迷再次在足球討論區瘋狂分享這句口號。

當紅軍被主隊死守足90分鐘，仍找不到入球良方，以為又要失分之際，奧歷治補時4分鐘背門接應沙拿傳中，繼而名符其實「轉身射個三分波」，他冷靜地轉身抽射，終射破今仗演出神勇的狼隊門將荷西沙亞十指關。



奧歷治的補時入球為利物浦全取3分。（Getty Images）

利物浦1：0擊敗狼隊全取3分，全軍上下立即瘋狂慶祝，由領隊高普以至一班後備和職球員都十分激動，已被調離陣的隊長軒達臣甚至一度踩入場內。

今仗是奧歷治第100次為利物浦後備上陣，這位被球迷譽為「風水型前鋒」的幸運童子，已非首次做後備英雄。這記為紅軍全取3分的入球，已是他在英超為利物浦後備上陣攻入的第10個入球，是球隊的紀錄。

點圖睇：奧歷治轉身射個三分波

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2018年12月，他在英超面對同市宿敵愛華頓時，趁對方門將比克福特犯錯，門前頂入奠勝一球時，比賽時間為96分鐘。今次對狼隊的94分鐘入球，已是他第3次為紅軍在法定時間後入球。這同時是利物浦第39次在英超90分鐘後取得的入球，較任何球隊多出最少13次。

賽後領隊高普大讚：「奧歷治是個傳奇，他後備上陣為我們完成任務。他是個神奇的球員，不需要很多熱身便能創造出這些時刻。他在入球前已是重大威脅，他那記入球我們在練習時經常可見。」

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高普為奧歷治的入球感到高興。（Getty Images）

任何球員入場前，高普都會給予詳細的指示，不過他給奧歷治的錦囊卻較任何人更簡單：「高普說：『出去然後做回奧歷治』 （Klopp said ‘go out and be Divock’）」。這位比利時射手果然能夠做回自己，當全隊為攻不破狼隊一頭煙，只有他一人冷靜從容，以最奧歷治的方式取得入球。



「95分鐘贏得比賽感覺很爽，更加美好的是由奧歷治取得入球。他已為這間球會射入部分歷史上最重要的入球。」高普說，「他是個了不起的射手，由於不同原因他未能經常上陣，但我希望有朝一日他可以找到一個較我給他更多出場機會的領隊。」

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即使深受球迷和全隊上下熱愛，高普始終希望奧歷治可以找到一個更適合他的球隊落腳，「他是我今生見過其中一個最佳入球終結者，在這支偉大的球隊，我們的三大前鋒在陣，他不能時時上陣，但他是個十分正面的男孩，熱愛球會，希望作出貢獻，他以最奇妙的方式做到。」

對於今仗全取3分，高普強調，「這不是幸運的勝利，我們幸運地很遲取得入球，但假如狼隊搶得1分，幸運的便是他們。」

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