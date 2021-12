英超︱奧歷治第100次後備上陣為利物浦全取3分　高普大讚他是傳奇

「足球沒有奧歷治,什麼也不是」(Football without Origi is nothing),英超利物浦作客狼隊一戰過後,紅軍球迷再次在足球討論區瘋狂分享這句口號。

當紅軍被主隊死守足90分鐘,仍找不到入球良方,以為又要失分之際,奧歷治補時4分鐘背門接應沙拿傳中,繼而名符其實「轉身射個三分波」,他冷靜地轉身抽射,終射破今仗演出神勇的狼隊門將荷西沙亞十指關。



奧歷治的補時入球為利物浦全取3分。(Getty Images)

利物浦1:0擊敗狼隊全取3分,全軍上下立即瘋狂慶祝,由領隊高普以至一班後備和職球員都十分激動,已被調離陣的隊長軒達臣甚至一度踩入場內。

今仗是奧歷治第100次為利物浦後備上陣,這位被球迷譽為「風水型前鋒」的幸運童子,已非首次做後備英雄。這記為紅軍全取3分的入球,已是他在英超為利物浦後備上陣攻入的第10個入球,是球隊的紀錄。

2018年12月,他在英超面對同市宿敵愛華頓時,趁對方門將比克福特犯錯,門前頂入奠勝一球時,比賽時間為96分鐘。今次對狼隊的94分鐘入球,已是他第3次為紅軍在法定時間後入球。這同時是利物浦第39次在英超90分鐘後取得的入球,較任何球隊多出最少13次。

賽後領隊高普大讚:「奧歷治是個傳奇,他後備上陣為我們完成任務。他是個神奇的球員,不需要很多熱身便能創造出這些時刻。他在入球前已是重大威脅,他那記入球我們在練習時經常可見。」

高普為奧歷治的入球感到高興。(Getty Images)

任何球員入場前,高普都會給予詳細的指示,不過他給奧歷治的錦囊卻較任何人更簡單:「高普說:『出去然後做回奧歷治』 (Klopp said ‘go out and be Divock’)」。這位比利時射手果然能夠做回自己,當全隊為攻不破狼隊一頭煙,只有他一人冷靜從容,以最奧歷治的方式取得入球。



「95分鐘贏得比賽感覺很爽,更加美好的是由奧歷治取得入球。他已為這間球會射入部分歷史上最重要的入球。」高普說,「他是個了不起的射手,由於不同原因他未能經常上陣,但我希望有朝一日他可以找到一個較我給他更多出場機會的領隊。」

即使深受球迷和全隊上下熱愛,高普始終希望奧歷治可以找到一個更適合他的球隊落腳,「他是我今生見過其中一個最佳入球終結者,在這支偉大的球隊,我們的三大前鋒在陣,他不能時時上陣,但他是個十分正面的男孩,熱愛球會,希望作出貢獻,他以最奇妙的方式做到。」

對於今仗全取3分,高普強調,「這不是幸運的勝利,我們幸運地很遲取得入球,但假如狼隊搶得1分,幸運的便是他們。」

