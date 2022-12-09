世界盃｜卡塔爾到訪人數不似預期　地點及當地文化成關鍵

卡塔爾為今屆世界盃斥超過2200億美元，是歷屆之冠。當局本預期會有120萬人在賽事期間到訪國家，根據路透社消息，在賽事的首17日只有76.5萬外國人到訪，情況不似預期。



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世界盃開賽至今，到訪卡塔爾的遊客數目遠不如當局預期。（Getty Images）

路透社稱取得卡塔爾交付與傳承最高委員會（Supreme Committee for Delivery and Legacy）12月7日的報告，指世界盃頭17日賽事共76.5萬外國遊客到訪卡塔爾，逾半已離境。報告亦稱賽事共賣出309萬張門票，登記了133萬購票者。一個匿名卡塔爾官員確認數字準確，有關方面未有回應。

到訪人數雖未達預期數字，這名卡塔爾官員仍抱有希望，「目前尚有超過一個星期的賽事，來自最後8強國家的球迷已開始來到」。

國際足協主席恩芬天奴形容「今屆世界盃分組賽是史上最好」。（Getty Images）

國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）近日稱，自己觀看所有分組賽賽事，形容「今屆世界盃分組賽是史上最好」，並透露今屆賽事錄得超過20億電視觀眾，更稱希望今屆賽事能共吸引50億觀眾。

球迷對世界盃熱度不遜舊時，卻不願前往觀戰，問題未必與世界盃有關，而是在於卡塔爾。

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國際足協拒讓各球隊帶上「One Love」臂章，德國隊曾在拍隊照時掩嘴抗議。（Getty Images）

卡塔爾籌辦世界盃期間，負面新聞鋪天蓋地，例如英國《衛報》在2021年2月時指，自卡塔爾取得世界盃主辦權後，超過6500名工人喪命，當地LGBTQ族群亦被打壓，與西方主張的價值觀嚴重衝突，部分球迷因而杯葛今屆賽事。

今屆世界盃，場內不准賣酒，只會提供無酒精啤酒。（Getty Images）

此外，卡塔爾作為伊斯蘭教國家，法例明文禁止在公眾場所飲酒。雖然當局後來容許球迷區在指定時段供酒，但比賽期間場內只能出售不含酒精的啤酒。對視啤酒為足球文化一部分的球迷而言，禁酒令無疑影響他們到場觀戰意欲。

除了價值觀問題，就是開支問題。球迷到卡塔爾觀戰，若選擇居住球迷村，每晚費用為200美元，較為奢侈的選擇則是在郵輪上居住，費用約由每晚500美元起跳。

今屆世界盃的門票，比上屆貴了不少。（路透社）

對球迷而言，另一項上升了的開支是門票費用。路透社曾引述運動用品公司Keller Sports數據，指今屆賽事平均票價約為348美元，比上屆高88美元，若球迷選擇觀看多場比賽，各項開支將比以往高出不少，令不少球迷卻步。

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