場地單車｜朱浚暐捱過掙扎趕上師兄步伐　「想做一個成熟的車手」

有說單車拼的不全是能力，是精神。

22歲的朱浚暐在3年前升上成人組，回望當初每天都跟在師兄背後掙扎，今天他在奪得捕捉賽銅牌後坦承，訓練「好辛苦」。

不過，單車仔從來都是口中說辛苦，雙腿依然不停轉動。



朱浚暐在2016年加入港青，3年前升上成年隊，主攻公路賽，但近年亦與師兄們一樣，需兼項場地單車。他坦言一開始未有能力踩場地，是在公路打好基礎。經歷三年磨煉，他今天在國際場地盃奪得捕捉賽第三名，與第一名衝線的師兄梁嘉儒一起踏上頒獎台。

朱浚暐自去年起已在全國公路和場地單車賽屢獲佳績，「這兩年有突破，其實剛剛上成年隊第一年好辛苦，每日都在師兄後面掙扎，前一年比較追得上訓練，今年狀態都接得上師兄步伐」，他回想過去的汗水與掙扎說。

朱浚暐在捕捉賽摘銅，獲得主場觀眾熱烈掌聲致意。（林靄怡攝）

他自言偏愛公路賽，「本身鍾意挑戰難度」，試想像長距離耐力訓練是至少踩200公里以上，雙腿機械式轉動7、8小時，那是日曬雨淋、衝破體能極限的煎熬。「我沒想過放棄，因為我真的好鍾意單車。雖然好辛苦、環境都好辛苦，但我覺得做運動員最重要，要找到當中你那項運動的樂趣。」高速的鑊場、陡峭的公路，拼的都是精神。

朱浚暐以「有趣」來形容公路賽：「巡迴賽有好多站，可以去不同地方，雖然場地都有趣，好多戰術、技術配合，可提升到各方面能力，所以都想兼顧埋場地。」他在去年的環青海湖國際公路賽首站衝到前三，成功穿上象徵「新人王」的白衫，他淺笑說：「惜未能著到尾」。

朱浚暐在全能賽僅以一分之差失落銅牌，以第四名完成。（林靄怡攝）

朱浚暐坦言偏愛公路單車，作為港隊一分子亦會全力為港爭獎牌。（林靄怡攝）

他說，知道沈金康教練想他在場地單車發展，「都沒有辦法，因為我是代表香港，我都會在場地盡力」，以後也不難看到朱浚暐在4公里團體追逐賽，以及麥迪遜賽上衝刺的身影。

朱浚暐被寄予厚望，他早前在中國聯賽夥拍繆正賢奪得麥迪遜季軍，也曾與梁峻榮等師兄在4公里團體追逐賽上取得佳績。他的其中一個目標，就是出戰杭州亞運並與師兄突破團體計時賽時間，「近兩場內地聯賽都有突破時間（約4分02.50秒），可以的話想在亞運做到4分鐘內，因為都卡住在這個樽頸位好耐，一Team人一齊努力，做到是一件好開心的事」。

對於未來，自認還未成熟的他放眼2025年全運會及2026年亞運：「我現在的年紀在各方面都未算成熟，比賽意識、能力都不及師兄，希望到時可以是一個成熟的車手。」