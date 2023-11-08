歐聯｜曼城３：０贏年青人　與RB萊比錫提早晉級

周二（11月7日）歐聯G組賽事，曼城3:0擊敗年青人，以4戰全勝提早出線16強。同組貝爾格萊德紅星以1:2不敵RB萊比錫。 賽後RB萊比錫以9分居次，與12分的曼城提早晉級，貝爾格萊德紅星及年青人僅得1分。



曼城此戰強陣出擊，一開球就佔盡上風。在上半場23分鐘，馬菲奧斯紐尼斯（Matheus Nunes）博到12碼，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）操刀射入。半場補時1分鐘，菲爾科頓（Phil Foden）窄角度破網，曼城半場領先2球。換邊後， 艾寧夏蘭特在51分鐘再下一城，接應利高路易斯（Rico Lewis）傳球射入，助曼城以3:0擊敗對手。

同日E組賽事，馬體會6:0大炒些路迪、拉素1:0贏飛燕諾。賽後馬體會以8分升上榜首，拉素7分升上次席，飛燕諾6分，些路僅有1分。

2023年11月7日，歐聯F組賽事，AC米蘭在拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）建功下，擊敗巴黎聖日耳門。（Reuters）

F組賽事，AC米蘭憑拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）及基奧特（Olivier Giroud）各入一球，以2:1擊敗巴黎聖日耳門，重燃出線希望。同組多蒙特2:0擊敗對紐卡素。賽後多蒙特暫以7分排榜首，巴黎聖日耳門落後1分排次席，AC米蘭以5分升上第3，紐卡素有4分。

至於H組賽事，波圖2:0擊敗安特衛普；同組薩克達以1:0贏巴塞隆拿。賽後巴塞以9分排榜首，波圖同分居次，薩克達有6分，安特衛普繼續捧蛋。