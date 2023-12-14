賀歲盃年初四上演票價180元起　陳肇麒李健和大戰托迪史奈達

即將踏入2024年，新一年上旬的表演賽停不了，繼早前公布的美斯領國際邁阿密訪港和1月20日的世界足球傳奇盃，「FWD富衛保險賀歲盃」也在周四（14日）召開記招公布詳情。



這場賀歲盃將會在大年初四（2024年2月13日）下午5時在香港大球場舉行，由「世界名星隊」對「香港明星隊」。

球迷最關心的參賽陣容方面，「世界名星隊」盡是歐洲球壇名宿，有「羅馬王子」托迪、巴塞隆拿一代鐵血隊長佩奧爾、荷蘭球星史奈達等等；而「香港明星隊」中都是本地球迷熟悉的名字，當中現役的是港隊門將葉鴻輝和東方中場梁振邦，名宿包括陳肇麒、歐偉倫、山度士、李健和等等。

史奈達退役後近年發福不少。（Getty Images）

票價方面，賽會公布最低180港元、最貴980港元，門票將會在「FWD MAX生活體驗平台」開售，但未公布售票日期及詳情，網站上也未見有關資料。

詳細名單（賽會只公布了部份）：

世界名星隊：托迪、摩連迪斯、文迪達、華朗、史奈達、文迪斯、列卡度卡華奴、希比亞、馬達拉斯、施維斯達、佩奧爾、祖利奧施薩、大衛占士



香港明星隊：范俊業、葉鴻輝、文彼得、唐健文、陳偉豪、李偉文、山度士、李健和、梁振邦、李康廉、陳志康、朱兆基、陳肇麒、歐偉倫



賀歲盃賽事詳情：

日期：2024年2月13日（星期二／大年初四）

時間：下午5：00

地點：香港大球場

票價：180至980港元

售票平台：FWD MAX生活體驗平台（開售日期待定）