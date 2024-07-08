病房如煉獄？台中一醫院遭爆性侵、毆打病患濺血　事後滅證警吃案

台灣台中市宏恩醫院龍安分院今（8）日遭台媒周刊爆料，稱院內有暴力情事，患者遭痛毆濺血，動手打人的林姓護佐組長還稱是「物理治療」，同時，爆料還直指院內還曾有女患者遭性侵吃案、甚至詐保等情形。對此，宏恩醫院稍早發出聲明回應，該名遭指被毆的患者，過程中均依法妥適處置，而性侵吃案、詐保等情節，純屬子虛烏有。



據了解，台中市宏恩醫院龍安分院專門收治精神病患，該院遭毆打的楊姓患者父親向媒體爆料，楊男在院內遭到護佐組長林智文毆打，還辯稱是「物理治療」，檢方今年4月以傷害罪將林智文起訴，家屬求償新台幣50萬元（約合12萬港元），但林智文表明沒錢媒長。此外，爆料揭露院內毆打病患並非個案，還有另名20多歲林姓男子也曾被打到頭破血流。

台中宏恩醫院龍安分院（圖）驚傳維安幹部毆打精神病患的醜聞。（翻攝Google Maps）

三名吹哨人揭性侵、毆打病患史

曾目擊林智文毆打楊男的A先生向媒體介紹，林智文出手很狠，甚至在病房外就能聽到楊男頭撞地的巨大聲響，楊男的臉上還出現被鞋踩踏的三道傷痕，「類似狀況經常發生，醫護人員交班時都會傳，猶如家常便飯」。

A先生表示，依規定，護理交接紀錄要記載當天幾點幾分發生什麼事，小到連病患跌倒都要寫進去，但是為了掩蓋真相，護理長卻要求隱匿，非常離譜。

爆料者B小姐則稱，不只楊男受害，另1名林男也曾被林智文打得頭破血流，事發後林男的床單、病房地板都是血，林母得知後，本來想要提告，但因院方承諾不會再發生，又怕提告後，兒子被修理得更慘，最後放棄提告。

此外，周刊報道根據吹哨者C先生指控，宏恩醫院4年前有女病患腦傷，導致言語表達受損，用寫字表達自己遭到另名男病患性侵，結果護理師調閱監視器，發現一段25分鐘性侵影像，院方作為並非報案，反而滅證。有病情輕微的患者向院方反映，結果還被院長回嗆「哪隻眼睛看到？」

對於所指性侵案是否有監控畫面佐證，C先生指陳，轄區派出所警員獲報後拿USB要拷貝影像，院方竟提供剪接變造過的影像給警方，且事發2個月後才讓護理師去做筆錄，警員雖有詢問為何沒有病房內的畫面，護理師不知如何回答，警員也沒追究，照單全收。

宏恩醫院龍安分院長沈君傑（右）出面受訪。（ETtoday）

醫院：患者攻擊醫護在先

對此，台中市第三分局表示，該起傷害案件於去年9月接獲楊父報案，稱其兒在宏恩醫院內遭人毆打，分局獲報後即依規定查處，經通知相關對象完成筆錄，全案依法送辦；而性侵疑雲一案，警方則強調未曾接獲報案，在周刊報道曝光後，已依報道所述時間展開清查，亦查無相關案件。

宏恩醫院對外回應，證實確實有收治一名楊姓男子個案，但該個案為彰化地檢署委託執⾏監護處分治療的精神科個案，由於楊姓患者有嚴重攻擊行為，曾在5天打倒10幾人，彰化無院所願意收治，因此彰化地檢署張檢察長親自帶隊來委託龍安分院（精神專科醫院）收治。宏恩醫院強調，此案是⼀個精神病的病患，加上暴⼒行為，病人屬於情緒與問題行為障礙的病人，處置過程中均依法妥適處置也有回報彰化地檢署。

宏恩醫院表示，有關性侵包庇事件、以及詐保事件，純屬子虛烏有，「龍安分院都有依法建置制度，並設有通報監管機制，不可能有包庇性侵之情事發生。龍安分院多年來都依規定申報，無任何違規紀錄，本院依規定有，嚴謹的健保審核機制，不可能有詐保情形。」

針對性侵部分，宏恩龍安分院長沈君傑8日接受台媒訪問指出，經檢方調查已經不起訴處分，「我們也不知道情況」；至於被指控變造影像，沈君傑說，監視器影像有一定的保留期限，超過時間就會消除，否認變造影像。但他也語出驚人表示，「很多醫院疑似都有類似情形，甚至女生會主動找男生」。