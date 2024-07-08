台灣立法院爆女子MMA　勒頸、咬手肘、掌摑樣樣齊　有人慘破相

台灣立法院內政委員會今日（8日）審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠再爆發「全武行」。除了民進黨立委林楚茵指控遭國民黨立委王鴻薇連打好幾下，造成下巴見血，民進黨立委賴惠員也和國民黨立委徐巧芯打成一團，場面誇張。



國民黨立委王鴻薇（前方穿間條衫者）與民進黨立委林楚茵（坐椅子者）相互推擠。（聯合報）

民進黨立委林楚茵遭國民黨立委王鴻薇的指甲刮傷下巴，連耳環都被打掉，臉都流血了，要去醫院驗傷。（聯合報）

台媒報道指，民進黨立委林楚茵搶佔下主席台位置，指控與國民黨立委衝突期間，遭國民黨立委王鴻薇連打好幾下，更被王鴻薇打了一個巴掌。

林楚茵事後受訪指出，遭王鴻薇的指甲刮傷下巴，連耳環都被打掉，臉都流血了，要去醫院驗傷。王鴻薇則指出，林楚茵在椅子上打自己，她身上還有傷痕，民進黨是暴力黨，如果對方沒有先動手，她怎麼會動手？

林楚茵、王鴻薇事後都到醫院驗傷，並到台北地檢署互控對方涉嫌傷害。

此外，國民黨立委徐巧芯想把主席台的椅子拉走，卻遭到民進黨立委賴惠員阻擋，兩人因此互勒脖子，徐巧芯更咬賴惠員手肘，雙方爆發激烈肢體衝突。

國民黨立委徐巧芯（啡色衣）及民進黨立委賴惠員（粉色衣）激烈衝突。（TVBS新聞網）

國民黨立委徐巧芯咬民進黨立委賴惠員手肘。（中評網）

民進黨立委黃捷批評「徐巧芯應該跟自己說不要當半獸人，咬人這麼大力兇狠，不只詐騙，還是暴力慣犯，惡形惡狀樣樣來！」

徐巧芯則回應稱，「民進黨你們哭什麼？哭你們打人、偷襲嗎？不要臉的民進黨，還要惡人先告狀，民進黨就是造謠黨，不折不扣的說謊黨。」