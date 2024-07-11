台知名黑道桑拿店遭槍擊　台媒：疑爭請港14K大佬食飯結怨天道盟

台北市知名桑拿店天龍三溫暖10日（周三）發生槍擊事件，有黑道背景的威震集團董座吳明達與司機遭槍手近距離連開4槍，手腳分別中彈，2人送醫後無生命危險。



台媒《聯合報》引述消息報道指，檢警追查發現，吳明達上周與天道盟重量級大哥在餐廳與香港14K大佬餐敘，為了請客「面子問題」爆口角衝突，不排除與此有關聯，另一可能是與土地開發案有關。



台北市知名桑拿店天龍三溫暖10日（周三）發生槍擊事件，有黑道背景的威震集團董座吳明達與司機遭槍手近距離連開4槍，手腳分別中彈，2人送醫後無生命危險。（《聯合報》）

威震集團董座吳明達。（資料圖片/《聯合報》）

《聯合報》報道指，相關閉路電視畫面顯示，案發當時吳明達、司機等人在「天龍三溫暖」泊車台閒聊，槍手沿騎樓靠近，掏槍近距離開槍，吳等人四散躲避，司機小腿中彈倒地，吳明達則手、腿中彈，血染衣褲。

警方調查指，33歲彭姓男子10日下午5時許埋伏天龍三溫暖外，近距離槍擊58歲吳明達等人，犯後駕車逃逸。彭男作案後前往派出所投案，交出1把手槍、11顆子彈，稱因不滿遭吳明達索討保護費，憤而報復，在現場擊發4槍。

但警方仍不排除確切案情與江湖恩怨有關，仍在調查案件。威震集團方面質疑彭男的供詞漏洞百出，認為幕後有指使者。

台北市知名桑拿店天龍三溫暖10日（周三）發生槍擊事件。（《聯合報》）

台北市知名桑拿店天龍三溫暖10日（周三）發生槍擊事件。（《聯合報》）

《聯合報》：疑爭請香港14K大佬食飯與天道盟結怨

《聯合報》的報道又指，可靠消息指出，吳明達近期與人有2件事情發生衝突，一件是與香港14K大佬餐敘上，與天道盟重量級大哥爆口角，還作勢要推對方，但此事後續有向該名大哥賠禮道歉，但手下對吳明達行為相當不滿。

另外，吳明達5年前找台北市大同區1名男子合作土地開發，原計劃2年內要開發完成，但卻遲遲延宕，該男子找上吳明達要求分紅，但土地都還沒整合，還有人住在裡面，根本無法動工，檢警不排除這2宗事件是導致吳明達遭槍擊，真正原因有待釐清。