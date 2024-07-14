洛杉磯飛桃園 長榮航空波音「右發動機異常」 太平洋上空急折返
撰文：鄭寧
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據台灣《中天新聞》報道，長榮航空一架由洛杉磯飛往桃園的波音777-300ER客機，起飛一段時間後，突然右發動機出現異常，從太平洋上空折返回洛杉磯國際機場。
對此，長榮航空回應，將協助旅客簽轉，並對於耽誤旅客行程表達歉意。
長榮航空表示，一架777-300ER客機於美西時間（7月13日）執行BR05洛杉磯——桃園航程時，於下午1點03分起飛，因航機於航行過程中，右發動機出現異常訊息，基於安全考量，航機轉降返回洛杉磯國際機場。該航班已於美西時間13日下午9點32分平安降落洛杉磯國際機場。
長榮航空表示，後續將會協助旅客簽轉至其他航班，或提供後續行程及食宿安排，並對航機進行後續的故障排除，對於此次異常耽誤旅客行程，深感抱歉。
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