桃園大媽不滿巴士沒冷氣　大罵台灣落後香港20年：那裏有多麼先進

近日，台灣桃園一名婦人在乘坐巴士時，因不滿車上沒有冷氣，竟然當眾大罵台灣落後，並稱自己剛從香港回來，「台灣落後香港20年」等。婦人的言語引起眾怒，有車上乘客反擊，惟婦人沒有收斂，繼續「潑婦罵街」式地謾罵，並提到台灣是中國的，中國要打台灣是「anytime」（任何時候）等。



民眾向《記者爆料網》爆料，9月13日上午開往捷運坑口站的GR公車上，一名婦人原本正準備下車，但突然衝到司機旁邊大罵車上沒有冷氣，台灣落後等，並說這裏是中國，是「ROC TAIWAN」（中華民國台灣）。

婦人原本正準備下車，但突然衝到司機旁邊大罵車上沒有冷氣。（影片截圖）

期間，大媽說這裏是中國，是「ROC TAIWAN」（中華民國台灣）。（影片截圖）

她聲稱自己剛從香港回來，「那裏有多麼的先進」、「台灣落後香港20年」等。雖然司機未給反應，繼續默默開車，但車上有年長的乘客看不下去，向婦人回嗆「那你就去香港啊！」，詎料後者失控暴怒，「我為什麼要去香港，這裏是中國好嗎」，並態度囂張地對拍攝的民眾說「盡量拍」。她又連珠砲式地罵「台灣人又矮又醜」、「一堆私生子、姘頭」，稱其他乘客是「窩囊廢」、「土包子」，還說民進黨都是爛貨，國民黨也一樣。

該婦人又聲稱自己曾到美國留學，人生很美好，坐阿聯酋航空玩遍世界，連北歐都去過。她甚至連台積電董事長張謀忠董事長也搬出來，自稱是張筆下最棒的國文老師「桐城派」；之後還扯上台海局勢，稱「中國要打台灣是『anytime』」、「台灣沒有台積電就是個屁」、「從頭到尾這裏就是中國」等。最後，大媽罵完後下車離開。

大媽與乘客對罵。（影片截圖）

她還罵「台灣人又矮又醜」，其他乘客是「窩囊廢」、「土包子」等。（影片截圖）

影片曝光後引起網民熱議。有網民譏諷道，「司機大哥，你要右轉才對，桃園敏盛醫院」、「不不，應該左轉，桃園中正國際機場，慢走不送」、「敏盛醫院不收，無藥醫了啦！」、「這麽嬌貴的仙女，政府怎麼沒派司機去接送，太失職了，有沒有快遞趕快送她回中國當大媽。她要回家，在這裏太苦了，簡直水深火熱」。

不過也有網民表示，「國家認同問題和藍綠一樣爛這點先不講，會吵起來。可是桃園客運真的爛沒問題吧」、「雖說瘋言瘋語的，但是確實也有部分講的沒有錯，台灣被民進黨跟國民黨玩到有夠臭的，法不是法，人不是人，整個台灣社會風氣有夠糟」。