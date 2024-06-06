大媽因車費問題怒搶巴士軚盤　乘客驚叫　警方通報：依法刑拘

湖北咸寧一名大媽搭乘巴士時，因車費問題與司機發生糾紛，更一度在巴士行駛過程中搶奪軚盤，險些釀成慘劇。當地警方周三（5日）通報指，涉事人員已被刑事拘留。



網傳影片顯示，身穿白色T恤的大媽情緒激動，大喊着衝到駕駛位並搶奪司機軚盤，導致行駛中的巴士緊急停車，不少乘客發出驚恐尖叫。

咸寧市通城縣警方通報指，事發於周一（3日）上午10時許，左某搭乘巴士前往石南鎮，臨近下車時因車費問題與司機發生糾紛，衝到駕駛位附近搶奪軚盤，拉扯過程中導致車輛靠右駛出了水泥路面1米多遠，右邊坡下有一口水塘。司機緊急煞車停下後，車上另一乘客為左某付了車費，後左某下車離開。

通報稱，左某搶奪方向盤的行為嚴重干擾了巴士的正常行駛，危及公共安全，該行為已涉嫌妨害安全駕駛罪。當日下午5時許，警方查實左某身份後，立即將其傳喚到案。目前，左某因涉嫌妨害安全駕駛罪已被依法予以刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

網民點睇：

「危害公共安全，判刑吧！不用審了！」

「刑拘，活該，都是不懂法，不守法惹的禍。」

「必須嚴懲，絕對不可以因為年齡就減輕罪責。」

「不判刑，輕描淡寫地關幾天，還會有效仿的！法盲們也是這樣培養出來的。」

「這種物質愚昧，只認錢的乘客，不把別人生命當回事的就應該嚴判，不然起不到警示教育作用。」

