台陸委會主委再提絕不接受「一國兩制」　稱「民主」才是最佳方案

台灣陸委會主委陳明通於1月22日發表新春談話，他對兩岸和平穩定提出三個呼籲，包括守護民主自由，凝聚「台灣共識」、絕不接受「一國兩制」，「民主」才是最佳方案、舍棄旁門左道，回歸公權力對話。

陳明通對兩岸關係提出三個呼籲（陳鄭為攝）

台灣陸委會網站1月22日發表陳明通致詞稿，陳明通說，兩岸關係和平穩定是雙方共同責任，新的一年他想提出三個呼籲。

首先，他呼籲朝野各界捐棄成見、共同合作，以台灣利益為優先，拋棄不切實際的口號與論述。

他表示，北京的認知裡只有「一中原則、兩岸一中、一國兩制及和平統一」，沒有「中華民國」。我們要堅守自己的國家及民主自由價值的「台灣共識」，兩岸關係發展才可能開啟新的一頁。

其次，陳明通強調，絕不接受「一國兩制」，「民主」才是最佳方案。他指出，北京必須認清，台灣從來不曾是中華人民共和國的一部分，將來也絕不可能成為其轄下的「特別行政區」。我們認為，唯有陸方實踐真正的民主制度，才是兩岸的願景，這也是我們提供陸方的最佳台灣方案。

最後，陳明通認為，北京企圖繞過公權力，以統戰分化手法處理兩岸關係，終究只是捨本逐末的旁門左道，應早日恢復兩岸官方聯系機制與制度化協商，以避免誤判。當務之急的可從迫在眉睫的非洲豬瘟防疫合作開始。希望對岸落實協議通報、加強管控，避免疫情擴散，讓民眾安心過好年。

（聯合新聞網）