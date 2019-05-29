【六四三十】民運人士回顧六四　立場有變化

5月20日，台灣民主基金會與華人民主書院共同舉行「六四30週年談中國對民主人權之威脅」座談會，邀請六四學運領袖與相關民主運動人士進行對談。 針對《香港01》記者提問30年後對於六四的認知，有無轉變？時為學運領袖之一的王丹坦言立場有所變化，儘管至今仍同意「政府有罪，學生有錯」，但是「先要讓共產黨認罪，才公開討論我們的錯誤」。同為八九民運人士的王軍濤則稱，30年後來回顧，西方政府、華爾街與中共合作，獲得巨大紅利。

王丹表示，八九學運中，學生固然有錯，但必須先由共產黨認錯，再來檢討學生。（張鄭攝）

出席這場活動的1989年學運參加者，包含王丹、王軍濤、周鋒鎖、陶君行等人，關於以30年的維度回顧，對當時學生、中共的作法與認知，是否有所轉變？

王軍濤表示，當年「六四」有兩個方面要求，「政治上要求自由、民主、法治、人權；社會層面要求反官倒、更公正的社會」。六四鎮壓之後，「共產黨說自由民主法治是從西方來的，實際上要分裂中國搞亂中國，但在社會層面要求，他們說給我們時間我們來解決問題」。

王軍濤提到，30年後來回顧，西方政府、華爾街跟中共合作獲得巨大紅利，另一方面中國真正反抗的是中國老百姓，包括維權律師、基督教等；社會層面，腐敗由個人腐敗，到團夥腐敗、制度性腐敗，已經到文化、風俗、習慣整體墮落、腐敗，「整個社會都墮落」。

所以，他認為，「1989年民主運動沒有錯，共產黨提供答案是錯的」。

至於1989年學生運動是不是「過激」？

王軍濤不認為如此，他表示當時全世界都出現大規模政治風潮、都上街，「最後區別我們和別人結果就一條，別的國家威權和極權統治寧願交權也不開槍，我們中國碰上鄧小平他要開槍」。

王丹則表示，1998年曾歸納「政府有罪，學生有錯」，今天還是可以成立，「說學生一點錯都沒有，不可能，那麼大一場運動說一點錯誤都不犯，這一點都不客觀」。但是經過30年之後，「我的立場有變化」。

王丹認為，「外界不應該要求我們去探討我們的錯誤，不公平、不公正。不是說我們不要去反思，我們做了非常多的反思，但如果是公眾追著我們說當年有甚麼錯誤？是違反民主，民主是程式問題，有先後，如果共產黨今天堅持說殺人沒錯、而我們說哪裡錯了，這會把歷史事實扭曲，尤其對年輕世代來說，他們看到共產黨不斷說他們沒有錯、我們說我們怎麼錯了。這樣做是對歷史不負責任，容易使年輕世代有歪曲認識。所以先要讓共產黨認罪，才願意公開討論我們的錯誤」。

陶君行則以2014年香港雨傘運動與1989年對比，認為問題在於，「當權的人沒有讓步，他也刻意不讓步、不鎮壓，讓我們自己消亡」。 周鋒鎖則表示，1989年學生抗議，和平、理性、自律是驚人的，「過去30年別的地方很難看到」。

而從事後回顧，周鋒鎖認為根本挑戰是在戒嚴以後，政權喪失合法性，存在權力真空，社會各界沒有形成怎麼建立新的權力秩序的過程（的共識），權力分散。「我們是來請願，任何別的機會都會發展成革命，而我們沒有革命的心態，很值得遺憾」。