網傳食有黑點芒果致肚痛看急症　台南市府澄清：明顯腐敗才不能吃

芒果盛產，網傳有人吃了有黑點的芒果，身體不適送醫。台南市農業局農產行銷科長邱季芳今天（14日）表示，這是假消息，過熟芒果有黑點只是感染炭疽病或黑斑菌的表徵，不會對人體造成影響。

有肝膽腸胃科醫生日前分享病人食芒果後看急症的經歷。（東森綜合）

台灣肝膽腸胃科醫生張振榕日前在節目《醫師好辣》上分享，指有一名病人求診，表示其媽媽買了很多芒果回家，放了兩三天後，家裏開始有果蠅在飛，芒果亦已出現黑點。但因為他本身很節儉，用刀把黑點削掉便繼續吃，2天以後去看急症。

病人稱他吃芒果後肚子脹痛，更感到噁心、嘔吐。張醫生解釋，水果出現黑點，即當中長有黴菌，菌絲已經長到果肉裏，切掉變黑部分不見得就切得乾淨，因黴菌可能已殘留在果肉裏，吃到太多黴菌，會造成黴菌性膠胃炎，嚴重時可能會喪命。

台南市農業局農產行銷科長邱秀芳表示，這是假消息，對果農及消費者帶來很大的衝擊，一定要澄清。芒果有黑點的部份只要切掉就可食用，並無安全疑慮，除非是明顯腐敗才不能吃。

台南市南化山區種了半世紀水果的許姓果農亦指，他從未聽説有黑點的芒果會讓人身體不適，不知消息從何而來。

台灣農委會今天亦發澄清稿指，芒果長黑點是受特定種類的病原真菌及細菌危害，這類只感染植物的病菌並不會感染人體。芒果表面黑斑若是輕微受損，切除受害部位仍可食用，但若有變色變味等情形出現，就應丟棄不宜再吃。

（綜合報道）