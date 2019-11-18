【林志玲結婚】婚禮帶動舉辦場地觀光　台南美術館2天逾萬人造訪

有「台灣第一名模」之稱的藝人林志玲與日本男星AKIRA（黑澤良平）昨天（17日）在台南市完婚。 據台南市府觀光旅遊局統計，林志玲婚禮帶動的觀光效應驚人，婚宴舉辦地點台南市美術館本周六、日（16、17日）湧入破萬人潮，較平時成長約77%。

+ 7 + 6 + 5

觀光旅遊局統計，林志玲婚禮帶來可觀的觀光效應，除了台南市美術館人潮大增，鄰近美術館的台灣文學館遊客亦增加約5成；台南孔廟人潮約增加3成；鄰近美術館的幾間旅館及民宿，16日也接近滿房，17日仍有高達85%住宿率。

據了解，台南市美術館位於台南市中西區，林志玲舉辦婚宴的地點是美術館1館，屬於市定古蹟，建築前身為台南市警察局廳舍，為梅澤捨次郎設計，館舍以古蹟建築為主體，透過古蹟修復再利用，結合周圍空間重新規劃設計，展示空間約有1024平方米，設有10間展覽室。

+ 5 + 4 + 3

而台南市美術館也是台灣目前唯一有科學研究、修復畫作與行政法人美術館，內部空間有多功能劇場、兒童藝術中心、藝術家專室和美術科學研究中心。其中，1館於2018年8月完工，同年10月17日試營運，並與2館於2019年1月27日同時開幕，以建築修復展、典藏捐贈展和作品修復展與世人見面。

據悉，林志玲的父親林繁男是台南後壁人，台南市長黃偉哲14日曾稱，因為林志玲是「台南的女兒」，市府依古禮送林志玲「嫁妝一牛車」。據介紹，台南清朝設台南府，台灣的官員都在府城，女兒是掌上明珠，捨不得嫁過去被看輕，所以「嫁妝一牛車」就是「做面子」（因體面或情面關係而做）。

市長黃偉哲今天（18日）開心在市府向外界展示林志玲準備的音樂盒回禮，還有林志玲父親親筆以書法寫的謝卡。

黃偉哲表示，非常感謝林志玲父親的親筆書寫謝卡，同時也為昨天新婚的台南女兒林志玲與夫婿AKIRA感到開心。兩人備受矚目的婚事，為台南做了美好的城市行銷。他並邀請大家在見證幸福之餘，不妨親自來一趟台南，感受整個城市的優雅、浪漫。

點擊看更多林志玲與AKIRA照片▼

+ 3 + 2

（綜合報道）