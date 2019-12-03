台灣三讀修正通過　故意散播動物傳染病謠言最高罰100萬新台幣

在台灣，立法院會周二（３日）三讀修正通過動物傳染病防治條例部分條文，未來故意散播有關動物傳染病的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，處5萬元以上100萬元（新台幣．下同）以下罰鍰，並得限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。

據悉，此次三讀，另一個重點則是為因應全球氣候變遷因素與新興動物疾病，明確公告檢疫物品及各國疫情狀態並訂定檢疫條件，以兼顧疾病風險管控與貨品通關順暢。

為避免應施檢疫物經由網絡平台販賣及輸入，而增加動物傳染病隨貨品運送散布的風險，三讀條文明定，網際網絡內容涉及境外應施檢疫物之販賣至境內、輸入或其他檢疫相關事項，經輸出入動物檢疫機關公告者，其廣告刊登者、平台提供者、應用服務提供者或電信事業，應依輸出入動物檢疫機關之公告，採取包括加註有關宣導防疫或檢疫的警語；保存刊登者、販賣者或訂購者資料，或定期提供予輸出入動物檢疫機關；以及限制接取、瀏覽或移除相關網頁內容等措施。

若違反上述規定，條文明定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰之。農委會在初審時曾表示，本次修法是提升台灣動物防疫能量，以及防杜海外重大傳染病侵入，若順利完成修法，對於維護農畜產業安全實有效益。

（中央社）