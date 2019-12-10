【觀察】美麗島事件40周年　台灣人還欠民進黨？

台灣「解嚴」前最受國際矚目的民主運動「美麗島事件」於周二（10日）屆滿40周年，當年的「親歷者」、台灣總統府秘書長陳菊日前表示，她憂心台灣社會很快忘記了這個爭取民主自由的歷程，「台灣沒有歷史感是危險的事情」。 此外，陳菊10日陪同民進黨立委候選人在台北市街頭拜票，向傳媒強調，「美麗島世代」當時的政治要求在今日都已經落實，「如何深化民主、壯大台灣，接下來就是下一代必須承擔」。

陳菊12月5日在研討會上說，每一個時代都有每一個時代的責任，美麗島世代已經漸漸的凋零，必須由年輕的世代付出更多的機警和守望。（台灣文化部提供）

民進黨及台灣的「獨派」社團自12月初起即開始舉辦「美麗島事件40周年」系列活動，邀請在「黨外時期」因為爭民主而坐牢的民主鬥士、辯護律師訴說當年「被威權體制壓迫史」，綠營學者則在學術論壇舉出各項「證據」，說明蔣經國晚年解除戒嚴及開放黨禁、報禁，是因為美國和島內民主運動等壓力下，為尋求國民黨統治正當性的不得不為，更說將蔣經國視為「民主推手」是「扭曲」。

陳菊的「語重心長」與充滿「歷史味」紀念活動，對比民進黨以「民主對抗威權」、「壯大台灣」為2020選戰主軸的當下，無非都是要喚回台灣人民對國民黨「威權迫害」的記憶、強化民進黨的民主光環，進而呼籲民眾讓民進黨得以繼續「承擔」。

戲謔的說，這是民進黨拐着彎向民眾討恩情。至少，他們希望民眾認為「台灣人民還欠着民進黨」。

「美麗島事件」屆滿40周年，陳菊以「親歷者」身分呼籲台灣人民支持民進黨。（中央社）

如果不是因為被暱稱為「卡神」的「謝系」民進黨員楊蕙如「豢養」網軍，間接逼使一位台灣駐日本大阪優秀外交官「以死明志」的行徑，被台北地檢署檢察官查明後起訴的行為引發眾怒，或許，民進黨的「算計」可以得逞。

然而，因為楊蕙如引發「網軍之亂」吸引了大眾的目光，又依據楊蕙如的人脈、設立的公司營利來源追查下去，甚至後續多位國民黨立委前往外交部抗議衍生出的有女性立委受傷送醫等事項，」卻都展現出民進黨「威權」、「反民主」的一面。

舉例來說，蔡英文以「不認識」或是民進黨主席卓榮泰以「生意人」切割與楊蕙如的關係，推說Facebook上的合影並不能代表些甚麼時，卻無法說明為何楊蕙如的公司承辦國際女子網球協會（WTA）最低層級，總獎金只有50萬美元，且從來沒有頂級球員參加的台灣國際賽，卻可以輕易申請到來自不同中央部會及台北市合計約新台幣9,000萬元的政府補助款，而且還是由台灣立法院長蘇嘉全辦公室出面幫她召開協調會？而且還不必理會任何會計作業程序就能准予核銷？相關款項有沒有可能被楊蕙如用來「豢養」網軍之用？

台北地檢署12月2日公布偵查結果指出，外號「卡神」的民進黨員楊蕙如涉嫌透過聊天軟件指揮網絡水軍，在PTT討論區發文直指大阪辦事處應為風災負責，並痛批大阪辦事處是「黨國餘孽」，引發台灣輿論震動。（資料圖片）

從楊蕙如獲得中央及台北市政府巨額補助，以及至今仍不知其「網軍」真實面目來看，不知道「國庫通私庫」相比於民進黨反對威權時代的「國庫通黨庫」有多少不同？而難窺全貌的「網軍」，除了沒辦法真刀真槍的押人之外，其以網絡霸凌、擾亂視聽的「暗黑軍團」屬性，相比於威權時期的政工特務，又「高明」多少？

甚至因為多位國民黨立委、台北市議員前往台灣外交部興師問罪未果，反而造成女立委陳玉珍因「自己人」一時不查致手被夾傷，成為當下台灣網絡「鄉民」以「夾手他人」、「見縫插珍」等自造「成語」訕笑之際，也無法因此遮掩行政部門拒絕民意機關監督的「反民主」行為。

更遑論，除了最近楊蕙如案掀起「國庫通私庫」疑慮外，包括先前民進黨立委陳明文在高鐵上「失而復得」的新台幣300萬現金，真相至今未明；以及公股銀行、交通事業及駐外高薪職位、國營事業董座等形同被民進黨內「蘇系」、「正國會」、「謝系」、 「菊系」 把持等「吃相難看」，都因為「卡神／網軍之亂」，慢慢再被想起來。

民進黨舉辦「美麗島事件」40周年紀念活動，期待台灣民眾在2020年選舉能夠「知恩圖報」，卻又不斷朝自己先前反對的「威權」方向奔去，難道真的認為只要陳菊以「美麗島事件親歷者」面目出現，就能夠予取予求？

基隆市長林右昌於2018年九合一選舉民進黨大敗後，擔任民進黨代理主席時曾說過，「台灣人民已經不欠民進黨了」，當時最深刻的檢討與反思。為何？雖然陳菊曾因「美麗島事件」坐牢。不過，當年「貢獻」更大的施明德、林義雄、呂秀蓮都是因為控訴當前的民進黨有負「民主進步」黨名而退黨已久，況且歷經九合一選舉大敗，反而趁着「香港因素」重萌故態，甚且變本加厲，難道真心認為，在「美麗島事件」屆滿40年，台灣人民依然欠着民進黨？