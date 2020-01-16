【武漢肺炎】泰國日本相繼出現確診病例　台灣提升對武漢旅遊警示

台灣衛福部疾管署16日表示，因泰國及日本相繼出現確診「2019年新型冠狀病毒」（俗稱「武漢肺炎」）的病例，且患者未曾到過華南海鮮市場，研判武漢當地不排除有限人傳人風險。 台疾管署又宣布，即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示，提醒台灣市民近期如前往大陸武漢及鄰近區域，應做好個人防護措施。

中國在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（GISAID圖片, Courtesy: IVDC, China CDC）

據《中央社》報道，中國疾病控制中心15日通知衛生福利部疾病管制署，新型冠狀病毒感染的肺炎病例仍維持41例，其中6例重症、1人死亡，已有7人出院。日本16日也公布，出現首名武漢冠狀病毒境外移入確診個案。

因應防疫需求，台灣疾管署派專家到武漢查訪。兩名專家12日晚間抵達武漢，15日返台，16日上午疾管署邀集專家召開會議，下午舉行記者會對外說明。

疾管署防疫醫師洪敏南表示，查訪期間曾到湖北武漢市疾控中心聽取相關疫情調查、討論流行病學，其後也曾到醫院了解病人的臨床表現、重症負壓隔離病房的感控作為，行程都是陸方安排，在場還有香港、澳門的專家。

去年底，武漢爆發多宗不明原因肺炎病例，官方消息指，武漢肺炎病例大部分是武漢市江漢區華南海鮮批發市場（又稱「華南海鮮城」）的經營戶。（資料圖片）

台灣專家：不排除出現有限度人傳人風險

洪敏南說，查訪重點在於釐清病毒會不會人傳人，到了現場才知道41宗病例中，有2宗家庭群聚，一宗是夫妻，另一宗是父親、兒子和侄子。其中夫妻群聚的個案中，先生在華南海鮮市場工作，但太太行動不便，沒有去過海鮮市場，且發病時間在先生的5天後，傳達了重要訊息「有可能在家庭內發生傳染」，有限度人傳人很難推翻。

第二宗群聚的3名病患都在海鮮市場工作，且發病日相隔在2天之內。雖然是家庭聚集，但發病時間短，又有共同市場暴露，可能是因接觸某些不明原因的感染源而感染，這是後續重點監測方向。

據洪敏南介紹，在武漢的41宗病例中，七成人有海鮮市場暴露史，另有13人沒有暴露史，但這些人的感染來源還有待釐清，目前陸方也積極做動物檢體的採樣。

傳染病防治醫療網指揮官莊銀清則說，到武漢臨床查訪時覺得，陸方在確認感染源後，治療經驗還不是太多，目前比較清楚的是重症高風險群包含潛在疾病者及肥胖者。治療方面，陸方初步建議盡量不要插管，以高流量氧氣取代插管降低其他併發症發生。

莊銀清還說，由於有限度人傳人意指親密接觸者有較高風險，陸方也已經要求武漢疫情的密切接觸者在監控期不得離開武漢，希望降低疫情擴散風險。

台灣桃園國際機場已啟動邊境檢疫應變措施。（中央社）

台灣提升對武漢旅遊警示

有鑑於泰國、日本相繼出現沒有到華南海鮮市場的確診病例，且研判不排除有限度人傳人風險，加上感染源還沒釐清，疾管署宣布，即日起提升武漢市旅遊疫情建議到第二級警示。

疾管署副署長莊人祥表示，計劃到武漢的民眾應避免出入傳統市場、醫院等人多的地方，不要接觸野生和禽畜類動物。目前不會管制武漢台商回台，如果有武漢旅遊史，回國後14天出現呼吸道症狀、發燒等，應盡速跟1922防疫專線聯絡，盡速就醫。

據悉，台灣自2019年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行26航班，共檢疫2845名旅客及機組員，迄今共9名符合「武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案均已排除，台灣境內目前並無2019新型冠狀病毒確診個案。

（中央社）