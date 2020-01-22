【台遠東航空停業】董事長喊話先復飛才注資　台交通部：搞錯順序

曾是台灣境內航線龍頭的遠東航空（簡稱遠航），自爆發財務危機而鬧出「停飛風波」，迄今已超過1個多月。遠航是否會因為無預警停飛，遭台灣交通部廢除民用航空運輸營運許可證（簡稱廢照）一案仍懸而未決。

此前，遠航負責人聲稱有投資者要挹注的「救命」資金已5度跳票，拖欠千名員工的薪酬至今也無下文，遠航的營運動態，備受外界關注。

遠航董事長張綱維今天（22日）偕同投資人代表召開記者會強調，只要官方同意復飛，新投資人就會挹注資金，保障上千名員工的權益。對此，台交通部官員直言，遠航董事長搞錯方向，遠航如果要儘快復飛，就應依法提出申請，重新經過5階段審查。

遠東航空公司董事長張綱維哽咽懇求台灣交通部讓遠航復飛。（中央社）

遠航董事長張綱維在記者會中一度哽咽表示，遠東航空是他個人獨資，但深深覺得個人能力及實力不足，一直支撐他的最大信念，就是照顧1千多名員工的家庭，不讓他們中年失業。

張維綱承諾，其願意放棄一切，退出遠航經營權，董事長換人當，但懇求台灣政府能高抬貴手，協助新的經營團隊順利接軌，讓遠航復飛。強調目前投資團隊預計要募集30億元新台幣（下同，約合7.8億港元）來接手遠航，「如果交通部廢照，等於判了遠航死刑」。

宣稱將投資遠航的新投資人代表蔡孟哲博士聲明，為了遠航1千多名員工家庭生活，也為了離島民眾權益，只要政府給遠航復飛條件，將挹注遠航資金，完成所有復飛條件，接手遠航經營權。其表示，目前準備挹注約15億到20億元（約合3.9億至5.2億港元），並強調，只要遠航能復飛，將會展現最高的經營意願，優先發放員工薪酬。

投資人代表蔡慧玲說，投資團隊不只一人，另外還有台灣中部的林姓房地產大亨，投資人都看好遠航。其表示，「政府如果不想讓問題擴大，就讓遠航復飛」，只要台灣交通部讓遠航復飛，金流就會進來，但如果「廢照」，資金就絕對不會進來，希望民航局能說明覆飛遠航要多少資金、要做甚麼，其就會立刻準備資料提報。

針對遠航董事長張維綱偕同新投資人懇求復飛，要政府對「廢照」高抬貴手的呼聲，台灣交通部呼籲遠航董事長張綱維應優先照顧員工，並稱張維綱對資金到位的承諾已5度跳票。

交通部指出，無論是否廢照，遠航如果要復飛，就須通過民航局五階段的審查，耗時約4到6個月。在資金需求方面，若經營國際線部份，資本額不得低於60億元（約合15.6億港元）；境內航線部份，資本額不得低於15億元。

台灣交通部次長王國材直言，遠航董事長張綱維搞錯順序，若張維綱有誠意照顧員工，就應該先導入資金、留住員工，再向民航局依法提出復飛申請，重新經過5階段審查，才是正確的，現在要讓遠航復飛太危險。

王國材說，台灣民航局根據民航法，已經廢除遠航的民用航空運輸營運許可證，提報交通部。現在是根據遠航所提的復飛理由進行審酌，遠航如果復飛申請通過審查，就可以恢復飛航。其表示，遠航事實上不用等台灣交通部廢不廢照，現在就可以開始跟投資人談申請復飛。

對於遠航董事長向政府喊話「先復飛，才有資金挹注」，台灣行政院長蘇貞昌表示，交通部和政府都是以保護旅客飛航安全，飛行的往來安全為第一。蘇貞昌說，政府不受業者提出甚麼要求，業者對於自身公司經營及員工照顧是他的責任，應該要做好，如果有任何相關作業，要自己負好責任，政府也會嚴格監督管理。