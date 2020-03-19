台灣國防部長：潛艇與高教機建造不受疫情影響

台灣國防部長嚴德發，今（19）日首度接受本屆新任立委會期外交與國防委員會質詢.民進黨立委羅致政詢問時表示，如今新冠病毒肺炎疫情升高，是否影響台灣軍方的潛艇國造以及高教機預定在今年6月份試飛的期程？嚴德發明確表示，不會受到影響。他又表示，今年6月份，疫情是否會有所減緩，目前尚未得知，但是嚴德發表示，國防部與研發高教機的漢翔飛機公司簽有合約，故一旦今年6月無法如期首度試飛，將依照合約罰款。

由於肺炎疫情肆虐，目前台灣軍事圈紛紛傳出消息，稱包括高雄的自制潛艇工廠施工、設計師集體隔離檢疫等消息，不斷傳出。而另一個重頭戲，自制高教機的部份，也是蔡英文執政連任之出，最被突顯的政績，目前也似乎陷入疫情管控的問題。

不過，記者於本週曾赴漢翔公司台中沙鹿廠，並無發現該廠有因為疫情關係而停工檢疫等狀況。

台灣坊間傳出，來台協助建造自制潛艇的日籍退休工程師，因為肺炎疫情的關係被隔離，影響潛艇建造期程，國防部長嚴德發已經否認。（台灣國防部提供）

該廠人員表示，對照台灣北部地區的疫情而言，中、南部由於豔陽高照、日照時間長，以及人口密集度較低等關係，故疫情並未如北部一樣風聲鶴唳。該人員表示，台灣北部地區民眾，較為依賴大眾運輸系統、捷運等密閉空間運輸工具，但是中南部由於幅員較大、交通基礎建設較落後，多半上班族都是採自用汽機車上班，反而較不會有群聚感染的危險。

也有傳言指出，幫助台灣建造自制潛艦的所謂「日本退休工程師」，目前因為疫情關係，被隔離在高雄市區某飯店，造成自制潛艇的設計工作、甚至潛艇製造工廠的設計工作受阻一事，也頗受注目。

對此，有台灣內部權威日本研究中心人員表示，該研究中心人員赴日交流時，常常被日本潛艇製造公司大廠川崎重工、三菱重工等公司的高階主管人員詢問相關議題，日方高層質疑，有潛艇製造經驗的工程師，多半與日本自衛隊、相關廠商都簽有幾乎是終身適用的保密合約，怎麼可能可以私底下至台灣協助建造潛艇？在他們高層管理人員聽來，頗覺不可思議，而訪查結果也顯示，並無所謂「退休老設計師」前往台灣協助設計潛艇、甚至廠房的事實。

潛艦自制是蔡英文相當自豪的國防政績，民進黨政府也樂得各式日本協助台灣建造潛艦的傳言滿天飛，營造台日友好的氣氛。（楊騰凱／多維新聞）

根據台方日本研究中心高階人員分析，對於這些小道消息，來源幾乎都是由台灣國際造船公司（簡稱：台船）方面放出消息，而台灣國防部、海軍方面，似乎也很刻意讓這些消息四處散佈，也不會去更正或者是否認，由此來營造「台日合制潛艇」的既定社會印象，要求給台灣社會以及輿論安全感，是一種心理戰術。

事實上，日方設計師連幫助澳洲重建潛艇工業，都表示興趣缺缺，因為日方認為澳洲根本缺乏建造日規高級潛艇的基礎工程，「連焊接技術都不行」，日本企業方面在毫無獲利可能的情況下，即使日本外務省、防衛省動用政治力量介入，強烈希望日本企業協助澳洲，也不可得。更何況，台灣的條件遠比澳洲差，而且政治環境更加複雜，連日本官方都沒有介入台灣建造潛艇的案件，日本企業如何可能放任簽有保密協議的退休工程師，徑自赴台灣設計潛艇？