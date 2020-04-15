台灣中華職棒開打登美媒　意外引起「去中國化」爭議

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情延燒全球，直到2020年4月14日，全球確診病例逼近200萬宗，12萬7千多人死亡。為了防堵疫情，全世界幾乎所有戶外活動都受到影響，許多職業運動聯盟都已經公告停止，包括美國職棒大聯盟、日本職棒、韓國職棒等等，但是台灣的中華職棒卻於4月12日舉行開幕賽，引起美國運動媒體報道，但是也意外引起「去中國化」的爭議。

台灣中華職棒（CPBL）於4月12日舉辦「關門」開幕戰，雖然不開放球迷入場，但確實是實實在在的開打了，也有電視轉播，比賽由統一獅隊對戰中信兄弟隊，最後由統一獅隊用4比1拿下勝利，還敲出了2020年的全世界第一支全壘打。

比起美國各種職業運動紛紛停賽，各個運動新聞頻道、網站都只能重播過去比賽精華或是討論各種替代方案，例如乾脆讓球員直播打運動遊戲電玩等等，CPBL的開打的確引起一些關注。例如美國哥倫比亞廣播公司（CBS）運動網站刊出「真實的棒球精華報道」、美國國家廣播公司（NBC）運動頻道官方推特帳號分享「在真實的職棒比賽中敲出的真實的全壘打」等等。

不過，這些關注卻意外再度引起了台灣「去中國化」的爭議。原因是美國運動媒體人傑瑞德（Jared Carrabis）在推特上分享全壘打影片時，解釋「來自中國大陸的棒球比賽。希望還在。」結果有許多台灣網民留言表示：「這是台灣的，不是中國大陸的。」直到4月14日，傑瑞德的推文已經有1.1萬個贊和超過1,200次轉推，影片觀看次數也超過100萬。

CPBL的全名是「Chinese Professional Baseball League」，中文全名是「中華職棒大聯盟」。4月14日，台灣行政院長蘇貞昌在立法院進行備詢時，被時代力量的立法委員詢問到，CPBL的「Chinese」會讓外國人誤會是中國大陸，應該改名為「台灣職棒」。蘇貞昌則回應，台灣有很多名字因為歷史因素容易和中國大陸混淆，將來應該好好思考，怎樣讓全世界看到台灣不是中國。

華航的「China Airlines」字樣遭指會被認為是中國大陸的航空公司，因此數月前啟動的「華航正名」連署，至今已有近4萬人響應。（中央社）

另外，台灣最近捐贈口罩到海外，但是也被質疑，負責運送的口罩的中華航空（China Airlines）會被誤會是從中國大陸來的。蘇貞昌也在4月14日宣布，他已經要求華航在機身加上「TAIWAN」標誌，區隔台灣和中國大陸不同。蘇貞昌也譴責華航，運送口罩不應該用自己的標誌，趁機宣傳自己。

民進黨政府自從2016年再一次執政後，從義務教育的課程大綱，到各個地方的路名和設備名，再到這一次的公司名，都爆出許多「去中國化」的爭議。不過，航空公司的名字牽涉到全球航權的認定，也不是一個政黨想改就改的；而職業運動聯盟是民間的商業組織，如果被強迫或是半強迫的改名，恐怕也會引起輿論的不滿。

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