台灣擴大民眾參審刑事案　修法陷參審陪審並行爭論

針對《國民參與刑事審判法》究竟要採行部分民團主張的「陪審制」、「陪審與參審並行」，還是要民進黨的「參審制」，台灣司法院秘書長林輝煌於今天（7日）指出，當前台灣不適合採行參、陪審並行，一來是兩制並行有違平等原則，再者賦予被吿選擇權也會有鼓勵被吿投機之嫌，更將使相應的配套複雜化，反大量浪費有限司法資源。

隨着台灣總統蔡英文將步入第二任期，台灣司法院與行政院續推上屆立法院尚未完成的《國民參與刑事審判法》立法，但部分民間團體主張陪審制較優於執政黨目前推行的參審製版本，再加上時代力量立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團兩個在野黨，前者欲推陪審制，後者則欲推參、陪審兩制並行，再加上日前嘉義地方法院對殺警案的判決引議，某種程度也讓該議題成為朝野攻防熱點。

面對執政黨打算推行參審制，民團則尋求台灣民眾黨與時代力量的協助。（中央社）

台灣立法院司法及法制委員會於7日召開「提升司法公信-最適我國國民參與之司法審判制度究應為何」公聽會。

謙信法律事務所律師李宜光指出，支持陪審制者多源於對職業法官的不信任，只要當過律師者，就可能因為曾經在法庭上被法官以不好的態度對待，導致對職業法官的不信任；但對於部分民團與提案倡議兩制並行，或推行陪審制，李宜光則認為，或許考慮將參、陪審融合成一制較為適合，一來是可降低職業法官對人民參與審判的影響，再來也可兼顧法官介入審理所帶來的優點。

究竟是參審制較佳，還是陪審制，亦或是兩制並行，常在國際法律事務所律師張永宏反表示，制度可以施行，但人權不能實驗，司法正義更不能實驗，不論未來政府是要採行參審，還是陪審制，一定要訂於一尊，切勿三心二意，畢竟以提供被吿自行選擇參、陪審制度，恐讓人民對審判制度進行個人的「豪賭」，而這絕非立法者負責任表現。

即便司法院對兩制並行採反對立場，並擬定出參審製版本的草案，但司改國是會議委員尤伯祥認為，談台灣要參審制、陪審制，還是要兩制並行，與其說是決定台灣的司法制度，倒不如說是選擇一個政治制度，是讓人民展現對於司法的「問責與控制」，而這是目前法官制度所缺乏的。

雖然以綠營全面執政的情況下，要推行參審制不是什麼大問題，但如何取得民團的諒解，反成為執政黨的難題之一。（中央社）

尤伯祥又進一步說，國民參與刑事審判的最大精神在於，政府理應是讓人民自主選擇政治制度，而不是由當政者來選，但近年來對於人民參與刑事審判的討論，司法院起初就在未經公共政策辯論的情況下，就為人民選擇參審制，而司法院就在政策形成的過程中，持續排除人民支持陪審制的聲音。

由於司法院草案明定將對於人民參與刑事審判進行「成效評估」與提出「總結報吿」，但尤伯祥指出，假使政策形成過程就沒有陪審制的空間，那政策評估就只剩下是否要繼續施行該制度的評估，不過這種評估「有意義嗎」？

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍則力挺陪審制，並指責台灣司法界、官方「傲慢」，以近日惹議的嘉義地院殺警案判決為例，「難道庶民的聲音不重要？」；鄭文龍更稱，法律無需「高來高去」，應該回到人民生活，甚至是人民常識上頭。

目前《國民參與刑事審判法》等相關法案已完成立法院司法及法制委員會的審議，現正待朝野黨團協商。